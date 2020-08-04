Erdoğan'ın kuzeninin kurucusu olduğu sitenin haberine tepki gösteren Yusuf Kaplan: Allah'a havale ediyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeninin kurucusu olduğu Süper Haber internet sitesi, Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan'ın Erdoğan'ı tehdit ettiğini iddia etti.

Yusuf Kaplan'ın, kadınların şiddetten korunması için kritik önemdeki İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı "Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe atmalı" başlıklı yazısına atfen yapılan haberde "Yusuf Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık tehdit!" başlığı kullanıldı.

Haberde Kaplan için "Yazarlık kariyeri boyunca sık sık kullandığı ifadeler nedeniyle özür dilemek zorunda kalan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan yine maksadını aşan ifadeler kullandı. Köşesinde, İstanbul Sözleşmesi hakkındaki tartışmalara katılan Kaplan, ipin ucunu kaçırarak işi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdide kadar vardırdı..." denildi.

Twitter'da TT (Trending Topic) olan Yusuf Kaplan, haberle ilgili attığı tweet'te "Erdoğan'ı tehdit ediyor" diyerek bana saldıranları Allah'a havale ediyorum" diye yazdı.

Kaplan, "Oysa hükümetin en en tepesinden ülkenin en ücra köşesine kadar dertli çok insan aradı, 'hocam dost böyle olur, zor zamanda kırıp dökmeden bilgece uyarır' diyerek tebrik etti. Gölge etmeyin yeter artık!" dedi.