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Erdoğan'ın kuzeninin kurucusu olduğu sitenin haberine tepki gösteren Yusuf Kaplan: Allah'a havale ediyorum!

Süper Haber, Kaplan'ın Erdoğan'ı tehdit ettiğini iddia etti

04 Ağustos 2020 10:06

 

Ne olmuştu?

Yusuf Kaplan, Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" yazısında yer alan KADEM'i eleştirerek "Ama durduğu yer Müslümanca bir yer değil. Belki farkında olmadan bizim değerlerimizin altını oyan bir yer. Ailenin ve toplumun geleceği açısından da, AK Parti’nin geleceği açısından da çok sorunlu hatta tehlikeli bir yer" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: KADEM yerini bilmeli, ülkemizin nasıl bir yıkımla karşı karşıya olduğunu görebilmeli

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