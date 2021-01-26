Erdoğan’ın “tek adamcağız siyaseti” sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Kendine yol arkadaşı arıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır” sözlerine yanıt verdi. Erdoğan’ın “tek adamlık” konusunda yol arkadaşı aradığını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bunu yaparken de ‘Adamcağız’ diyerek beni aklınca küçümsüyor. Bu söylemler zavallılığın ve korkunun eseridir. Milleti, sorunlar karşısında çözüm üretemeyen Erdoğan’dan kurtaracağız” dedi.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in haberine göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu sözlerinin, sorunlar karşısında çaresiz kaldığının ve çözüm üretemediğinin göstergesi olarak yorumlayarak şunları kaydetti:

“Çünkü Erdoğan şunu görüyor: Sorunları gören, anlayan ve bu sorunlara çözüm üreten biziz. Onun yarattığı buhranın bütün mağdurları ile görüşen biziz. Emeklilerle, esnafla, öğrencilerle, ev emekçisi kadınlarla, asgari ücretlilerle, işsizlerle, EYT’lilerle, apartman görevlileriyle, sokak satıcıları ve sanatçılarla bir araya gelen, onları dinleyen benim. Bunu yaptığım için rahatsızlık duyuyor, bunu da biliyorum. O ise Saray’ında, milletten kopuk bir yaşam sürüyor. Şunu da söyleyeyim0gece rüyalarında da ‘Kılıçdaroğlu kâbusu’ görüyor. Asabiyetinin nedeni bu. ‘Bağırıp çağırırsam, davalar açarsam bu kâbustan kurtulurum’ sanıyor. Ama kurtulamaz. Çünkü beni susturamaz. Yapılacak ilk seçimde, Allah’ın izni, milletin desteğiyle o makamdan ayrılacak. Millet, Saray sosyetesinden de kurtulacak. O güne kadar, kâbusları da sürecek.”

TIKLAYIN - Erdoğan: CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır; şu anda tek adamcağız siyaseti işliyor