Erdoğan’ın talimatı sonrası AKP, İş Bankası hisseleri için harekete geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’nın CHP’deki hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin talimatının ardından AKP’de çalışmalar başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyon, 1938 yılından beri bu konuda yapılan tartışmalar, mahkeme kararları ve CHP’nin bankadan aldığı kâr payıyla ilgili hangi tasarruflarda bulunduğunu araştırıyor.

TIKLAYIN | İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için Erdoğan'dan talimat

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP’nin ilk olarak Atatürk’ün CHP’ye bıraktığı hisselerin kaynağının Kurtuluş Savaşı için Hindistan’dan gelen paralar olduğu, bunun da bir siyasi partiye verilebilecek para olmadığı söylemini dillendireceği kulislerde konuşuluyor.

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseler nedeniyle “biz buradan para almıyoruz” dediğini kaydeden AKP yöneticileri, “Zaten o para bir siyasi partiye verilecek para değil, kamu malı. O zaman para almadığın yerde olmanın sana menfaati nedir? Atatürk, ‘Bu devleti devlet yapan dili ve tarihidir’ diyerek Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nu kuruyor. İş Bankası’ndaki hisseler yoluyla da kâr payının bu iki kuruma verilmesini vasiyet ediyor. Ancak iki kurum, alacaklarını dava açarak CHP’den alabiliyor. TDK ve TTK alacakları için bizim bildiğimiz 3 tane dava açıyor. Alacaklarını dava yoluyla alıyor. Bu vasiyete aykırılıktır, hatta ihanettir” görüşünü dile getiriyor.