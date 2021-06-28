“Erdoğan’ın ‘söke söke’ demesi, AKP’nin uluslararası tekellerin çıkarlarını koruyan – kollayan pozisyonunu da yeniden açığa çıkardı”

Korkusuz yazarı, gazeteci Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü gerçekleştirdiği ‘Kanal İstanbul temel atma töreninde’ çok konuşulan, “Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” sözlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “AKP’nin uluslararası tekellerin çıkarlarını koruyan – kollayan pozisyonunu da yeniden açığa çıkardı” dedi.

“Bakın; bir yanda Kanal İstanbul adı verilen cinayet projesini savunan AKP diğer yanda ise bu cinayete direnen ve ‘Biz bu parayı ödemeyiz’ diyen kararlı bir CHP var” diyen Yarkadaş, “Kanal İstanbul, adeta bir siyasi turnusol işlevi görerek, kimin ’yerli ve milli’ olduğunu, kimin ise uluslararası tekellere ve lobilere hizmet ettiğini gösterdi. ‘Kanal İstanbul’un memlekete tek faydası ne oldu?’ diye sorarsanız, AKP’nin ‘Biz yerli ve milliyiz balonunu patlatmasıdır’ derim” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş ayrıca, “Türkiye, AKP’nin tamamen ranta dayalı ve belli çıkar gruplarını zenginleştirmeye odaklı hiçbir projesini devam ettirmek zorunda değildir. Bu projelerin tamamı çöpe atılacak ve buralardan haksız kazanç elde edenler de adil ve bağımsız mahkemelerde yargılanacaktır. Ki; bir daha hiç kimse bu tür soygunlara girişme cesaretini kendinde bulamasın. Çünkü; sonuçta yağmalanan halkın vergileridir; çalınan ise bir halkın geleceğidir. Millet İttifakı, bu ilkeyi hayata geçireceğini şimdiden duyurmalı ve programını da buna göre şekillendirmelidir” görüşünü ifade etti.

"'Ağzını açanı gözaltına alın' talimatı, iktidarın sokakta vücut bulmuş halidir"

Öte yandan hafta sonu LGBTİ+ Onur Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü'ne sert polis müdahalesini eleştiren Yarkadaş, "AKP’nin 20 yılın sonunda geldiği nokta, Cihangir Mahallesi’ndeki polisin sözleridir… 'Ağzını açanı gözaltına alın' talimatı, iktidarın sokakta vücut bulmuş halidir. Türkiye, 'ağzını açanların gözaltına alındığı' keyfi kararlarla yönetilen bir ülkedir. Ancak bu karanlık dönemin de bir gün sona ereceğini herkes bilmelidir. Unutulmasın ki; karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu an’dır…" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde muhalefete yüklendi: Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar; söke söke sizden bu paraları alırlar