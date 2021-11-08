"Erdoğan'ın siyasi hayatı hep kişiye özel anayasa değişiklikleri ile mi sürecek?”

Eski Yargıtay cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim talep etmesi halinde bir kez daha aday olabileceği seçeneğine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Eminağaoğlu, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na gönderdiği mesajında, “Erdoğan 'Erken Seçim' çağrısı yapar da muhalefet partileri mecliste destek verirlerse Erdoğan 3. Kez aday olabilir diye yazdınız. Anayasa bu hakkı veriyor da; Şimdi de millet ittifakı 'biz gücümüze inanıyoruz' diye Erdoğan için yine üçüncü kez aday olması için Anayasa yolunu mu açsın? Erdoğan yine bunu mu bekliyor? Erdoğan'ın siyasi hayatı hep kişiye özel anayasa değişiklikleri ile mi, anayasa ihlalleri ile mi sürecek?” diye sordu.

Eminağaoğlu, devamına şunları kaydetti:

- Meclis'in yasalaştırdığı İstanbul Sözleşmesini Erdoğan Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal etti; Anayasa ihlali değil mi?

- Diplomasının varlığını ispatlayamadan cumhurbaşkanı oldu; Anayasa ihlali değil mi?

- Siyasi yasaklı idi AKP Genel başkanı olarak seçime girdi; Anayasa ihlali değil mi?

- Mühürsüz oylarla 16 Nisan halk oylamasında rejimi değiştirdi; Anayasa ihlali değil mi?

- Mahkemelere talimatlar vererek AYM kararlarını uygulatmadı; Anayasa ihlali değil mi?

- Ergenekon, Balyoz savcısı olup Atatürk'çü subayları, aydınları Silivri'de esir tutuldu; Anayasa ihlali değil mi?

- Yolsuzluk yapan 4 bakanı mecliste AKP oyları ile aklattı; Anayasa ihlali değil mi?

- İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi iptal ettirildi; Anayasa ihlali değil mi?"

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