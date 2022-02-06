Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili 'hakaret' içerikli paylaşım yapan kişiye ev hapsi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan P.Ö. hakkında, ‘konutunu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol hükmü uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurulmasının ardından konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan P.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Ev hapsi verildi

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan P.Ö. hakkında, ‘konutunu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol hükmü uygulandı.

Koronavirüs testi pozitif

Ayrıca emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen P.Ö.’nün Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

"Cumhurbaşkanını kast etmedim"

Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Pınar Ö. mahkemedeki ifadesinde “#Helva etiketinin Cumhurbaşkanının hastalığa yakalanmaması ile ilgili olup olmadığını bilmiyordum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. Ben ilgili tweetim ile Cumhurbaşkanını kast etmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

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