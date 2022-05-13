Erdoğan'ın NATO yorumuna İsveç'ten yanıt: Ankara bize böyle bir şey söylemedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili yaptığı açıklamalara her iki ülkeden de cevap geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Erdoğan'ın iki ülkenin üyeliğine olumsuz baktıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak, Ankara'dan kendilerine gelen bir şey olmadığını söyledi.

"Önceki gün Türk mevkidaşımla görüştük. Birkaç hafta önce de İsveç'in olası NATO üyeliğiyle uzun bir görüşme yaptık" diyen Linde, "Çok iyi ve yapıcı bir ilişkimiz var ama bize buna benzer bir şey söylemediler. Ne NATO elçisi ne de 30 ülkeden biri bize buna benzer bir şey sunmadı. Eğer NATO üyeliğine başvurursak konuşma imkanımız olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Linde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla haftasonu Berlin'de yapılacak gayrı resmi NATO toplantısında görüşme imkanı bulacağını da sözlerine ekledi. Finlandiya Adalet Bakanı Anna-Maja Henriksson ise Erdoğan'ın sözlerinin sürpriz olmadığını söyledi.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptılar önceki yönetimler, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. İkinci, yanlışı işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütleri için misafirhane gibi" ifadelerini kullanmıştı.

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