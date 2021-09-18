Erdoğan'ın Mersin mitingi: Belediyelerin çalışanları alanda, araçları parti logosu ile yollarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine katıldı. Maliyetinin 3.2 milyar TL olduğu belirtilen 341 adet projenin açılış töreninde, miting alanının çevresi ve alana çıkan yollar, bir gön önceden demir bariyerlerle çevrildi. Miting saatine doğru alınan güvenlik önlemleri artırıldı, alanın etrafındaki yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Helikopter alanda turladı.
Miting alanının belli bölümlerinin boş kaldığı görüldü. AKP’li Akdeniz Belediyesi’nin temizlik işçilerinin de iş kıyafetleri ile birlikte alanda olduğu görüldü. Bu durum, CHP milletvekilleri tarafından eleştirildi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Silifke Belediyesi’ne ait bir aracın üzerine AKP logosunun yapıştırıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Antmen, paylaşımında; “Kamu araçları babanızın malı olmadığı gibi partilerinizin de araçları da değildir. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapmak zorunda. Mersin'de miting alanını doldurmaya devletin araçları yetmedi, bakanlıkların araçları da yetmedi hatta belediyelerinin araçları da yetmedi. Ford ve Volkswagen fabrikası gelse dahi yetmez artık size. Gidiyorsunuz” değerlendirmesini yaptı. (ANKA)
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