Erdoğan’ın koruma ekibinin aylık maliyeti 26 milyon lira

Bu rakamlara göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bu yıl ayda ortalama 26 milyon 200 bin, günde 870 bin TL harcadı. Başkanlık geçen yıl da tam 263 milyon 627 bin TL harcadı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Erdoğan’ın koruma ekibi için harcanan milyonlarca lira, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığın bütçesini de geride bıraktı.

Ailesini de koruyorlar

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.”

Erdoğan’ı ve Külliye'yi koruyan koruma sayısı yıllardır açıklanmıyor. Milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne kadar hiç yanıt verilmedi.

Ekonomide yaşanan kötü gidişata rağmen Saray’ın tasarruf etmediğini kaydeden CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyu TBMM gündemine taşımıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayan Antmen, bugüne kadar cumhurbaşkanlığı yapan isimlerin koruma sayısı ile bunların kullandığı araçların sayısını sormuştu. Oktay, Antmen’in önergesindeki “Erdoğan’ın koruma personeli sayısı kaç?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir."