Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen Muharrem İnce'den açıklama: Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim!

Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden CHP’li Muharrem İnce, "Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim!" dedi.

Fox Tv'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İnce, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Beni çağırıyorsanız bana, kişiliğime, bana oy veren 16 milyona, mesleğinize saygı göstereceksiniz. Ben yayına gittim yayına beş dk kala dediler ki Erdoğan'a bağlanmamız lazım dediler. Nasıl olacak diye sordum bana önce cumhurbaşkanı okçular vakfında konuşacak onu vermeyeceğiz ama Ayasofya konuşması var orada mutlaka bir giriş yapmamız lazım dediler. Peki dedim ama şöyle yapın apar topar sözümü kesmeyin, ara veriyormuş gibi yapın ben de o ara mola olmuş olsun ben de gidip geleyim. Bakın eleştiririm, tepkimi gösteririm dedim.

Bir süre sonra meğer ekranda ortada Erdoğan'ın resmini koymuşlar. Ekranda benim sesim var. Görüntü Erdoğan'ın. Ayıp. Böyle devam ediyor. Sonra tekrar kestiler, Erdoğan'a bağlanınca bekledim. Bekledim tepkimi göstermek için bekledim. Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim!"

"Ben kendinizi ezdirmeyin diyorum. Özel bir durum olmadığı sürece beni orada bekletip bir başka partinin siyasi genel başkanına bağlanırsan ben orayı terk ederim. Bu yüzden bu medya düzeni iş yapmıyor. Reyting almıyor."

"Biz 1946'nın bile gerisindeyiz"

Türkiye için bir çözüm önerisinde bulunacağım diyen İnce, "Türkiye'nin güçlü bir başbakana ihtiyacı var. Güçlü, etkin, yapıcı bir muhalefete, tarafsız bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Biz 1946'nın bile gerisindeyiz" ifadelerini kullandı. İnce, 1946'da Cumhurbaşkanının seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesileceği kararı ile CHP genel tüzüğünün değiştiğini hatırlattı.

"Şimdiki sistem bir ucube"

"Şimdiki sistem bir ucube" diyen İnce, "2018 yılında büyümemiz yüzde 2,6. 2019 kaç? 0,9. Türkiye iki yıldır hiç büyümüyor. Pandemi daha yeni var. Yaşadıklarımız sistemle ilgili. Sistem üretemiyor, denetleyemiyor. Bu sistem çökmüştür. Bu sistem Türkiye'yi duvara toslatacak. Türkiye büyümek istiyorsa, özgürlük istiyorsa. Biz gerçekten aynı gemideyiz. Bunun için sistemi değiştirerek tarımı öne çıkaracağız. İkincisi teknoloji. Ama bunlarla olmaz, uluslararası saygınlıkları yok ki. Şu kalemi, şu cep telefonunu yapacaksın. Bunun için yaratıcı özgür gençlere ihtiyacın var. Bunun için de AR-GE'ye yatırım yapacaksın. Sen 7 yıl önce atılan bir tweet yüzünden bir genci tutukluyorsan bu gençler yetişemez" diye konuştu.