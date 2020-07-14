Erdoğan'ın konuşma yapacağı 15 Temmuz anma törenine katılacak milletvekilleri Covid-19 testi yaptıracak

TBMM’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni yapılacak.

Program kapsamında bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak. Programda TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Meclis’teki anma töreni programı için Meclis Başkanlığından tüm siyasi parti gruplarına davet yapıldı. Daha sonra Meclis Genel Sekreterliğinden gruplar aranarak, Cumhurbaşkanlığının talebi doğrultusunda törene katılacakların öncesinde Covid-19 testi yaptırmasının istendiği iletildi.

Bu talebe bazı siyasi parti temsilcileri tepki göstererek katılmayacağını bildirdi. Programa katılmayacağını ifade eden bir siyasetçi, “Hergün yüzlerce kişi Meclis’te saatlerce çalışma yapıyoruz. Genel Kurul’a her girişimizde bizden test mi isteniyor. Milletvekillerinin canı değerli değil mi, sadece Cumhurbaşkanının mı canı değerli” dedi.