Erdoğan'ın helikopteri hava muhalefeti nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Erdoğan'ı taşıyan helikopter Artvin Arhavi'den havalanmasının ardından şiddetli yağış nedeniyle Rize Limanı'na inmek zorunda kaldı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Trabzon'a geçti.

Erdoğan, Büyükköy Beldesi'nde bekleyen vatandaşlara AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı’yı arayarak telefondan bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Hava muhalefeti Madenli ve Büyükköy'e inmemize müsaade etmedi. Hatta hatta Trabzon'a gitmemize müsaade etmedi. Şimdi Rize merkeze indik. Buradan karayolu ile Trabzon'a geçeceğiz. Oradan yola devam edeceğiz. İnşallah daha sonra geldiğimde bunları kaza ederiz. Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum."