Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç çıkışının ardından Washington'dan peş peşe açıklamalar: Hiçbir şey Türkiye'nin NATO'daki konumunu değiştirmez

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliği için başvuruda bulunmaya hazırlanan Finlandiya ve İsveç'in askeri ittifaka girmesine Türkiye'nin mesafeli durduğuna dair sinyal vermesinin ardından Washington'dan peş peşe açıklamalar geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ankara'nın iki ülkenin NATO üyeliği konusundaki duruşu ne olursa olsun ittifaktaki konumunun değişmeyeceğini söyledi. Perşembe akşamı gazetecilere açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Hiçbir şey Türkiye'nin NATO'daki konumunu değiştirmez. Bu konudaki pozisyonlarını açıklığa kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in potansiyel NATO üyeliği ile ilgili duruşunu netleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 14-15 Mayıs'ta gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağını ve Türkiye'nin duruşunun netleşmesi için çalışmalar olacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Habertürk'ten Ali Çınar'a yaptığı açıklamada, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili sorularınız için sizi Türkiye hükümetine havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried de Washington'un Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı; Berlin'deki NATO toplantısında Türk tarafı ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini söyledi .

Yeni bir ülkenin NATO'ya girebilmesi için 30 üye ülkenin de oy birliği içinde olması gerekiyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan cuma namazı çıkışında, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar. Daha da ileri gidiyorum, oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.



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