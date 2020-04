Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Odatv'ye gösterilen tepki, haberinin ötesinde bir hesaplaşmaya işaret ediyor

"AK Partili ya da 'reisçi' gibi görünen bir akıl Türkiye’yi hızla kaosa sürüklüyor" diyen AKP'li eski vekil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti kurulduğu günden itibaren kendi siyasi alanını mükemmelen doldurduğu için alternatifleri oluşamamıştı. Son yıllarda AK Parti siyasi alanını daralttı ve boşluğu doldurmak için yeni partiler kuruluyor. AK Parti’nin siyasi alanının daralması, kifayetsiz muhteris örgütlerin ve trol zihniyetinin partiyi işgal etmesiyle başladı. Şu kurulan 2 yeni parti de AK Parti’den ayrılan değil, adeta AK Partiyi bölsünler diye malum örgütlerce ötelenen kadroların eseridir.

Şimdi bu kifayetsiz muhterisler ve troller, yeni oluşumları kendi elleriyle ürettikleri ve AK Parti’yi böldükleri yetmiyormuş gibi, yanlış stratejilerle yeni partileri büyütecekler ve AK Parti’nin alanını daha da daraltacaklar. Samimi uyarı yapanları yine ihanetle suçlayacaklar. AK Parti’nin boşalttığı siyasi alanı tekrar doldurması elzemdir. Bu da en önce malum örgütlerin ve trol zihniyetinin tasfiyesiyle başlamalıdır. AK Parti kritik bir eşiktedir ve kuruluş kodlarına dönmezse kendi tasfiyesi kaçınılmazdır.

Yüzde 35’lere varan kararsız seçmen kitlesi yeni oluşumlarla birlikte düşünüldüğünde AK Parti için alarm durumudur. Önlem alınmazsa, sadece AK Parti değil bir hayal, bir dava, bir fırsat heba olup gidecek, etkisi on yıllar boyunca sürecektir. Bugün “reisçi” gibi görünüp her samimi uyarıyı ihanetle suçlayan ve farklı her sesi engelleyerek bir de Türkiye’yi kaosa sürükleyen örgüt, hiç şüphesiz bunu bilinçli yapmaktadır. Bugün “reisçi” gibi görünenler dün liberal, solcu, Amerikancı, fetöcüydüler. Bugün Cumhurbaşkanı’nın arkasına saklananlar yarın yine dönecek ve başka gücün arkasına saklanacaklar. Onlar hep kazandı ve kazanacak; kaybeden biz olacağız, Türkiye olacak.

Yaklaşan felaketi görüp susanların bir kısmının yeni oluşumlardan ikbal umduğuna şüphe yok. Ama samimi dava erlerinin AK Parti’nin karşı karşıya olduğu tehdide rağmen suskunluğu izah da edilemez af da edilemez. AK Parti giderse, muhayyilenizin ötesinde şeyler gider...

Oda Tv’nin MİT haberi asla kabul edilemez. Şahsımla ilgili sıkça yaptıkları haberlerden de hoşnut değildim. Ancak gösterilen tepki MİT haberinin ötesinde bir hesaplaşmaya işaret ediyor. AK Partili ya da “Reisçi” gibi görünen bir akıl Türkiye’yi hızla kaosa sürüklüyor."

Aydın Ünal kimdir?

Bir dönem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmış olan Aydın Ünal, Başbakanlık Danışmanlığı, Başbakan Başdanışmanlığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. 25 ve 26. dönem AKP Ankara Milletvekili olan Ünal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği; Filistin ve Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Başkanlığı, Afganistan Dostluk Grubu Başkanvekilliği, 28 Şubat Mağdurlarını İnceleme Alt Komisyon Başkanlığı yaptı.

Ünal, 2016-2019 yılları arasında Yeni Şafak gazetesinde yazdı. Ekim 2018 – Mart 2019 arası TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

1970 yılında doğan Aydın Ünal, Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümü ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği bölümünde okudu.