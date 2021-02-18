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Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün şikâyetiyle ifadeye çağırıldı

Ünal, söz konusu haberi duyururken Öğüt için, "Pelikan'ın alt düzey bir elemanı olsa gerek" dedi

18 Şubat 2021 09:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün şikâyetiyle ifadeye çağırıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda 2 kez savcılığa ifadeye çağrıldım: İlki 28 Şubat’ta “MGK’ya hakaret” iddiasıyla; ikincisi de bugün, Pelikan’ın alt düzey bir elemanı olsa gerek, Süheyl Söğüt isimli bir şahsın şikayetiyle... En güçlü döneminde Fetullah’ın açtırdığı davalarda bile savcı görmemiştim!"

Pelikan Grubu nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren ve Davutoğlu'nun istifasına da neden olduğu öne sürülen “Pelikan dosyası” 2016’da yayınlanmıştı.

"Pelikan Dosyası" adıyla Wordpress'te açılan bir blogda Erdoğan ve Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar, medyada geniş yer bulmuştu. Yazıda, Erdoğan "Reis", Davutoğlu "Hoca" olarak tanımlanıyordu. Pelikan dosyasının Cem Küçük, Cemil Barlas, Hilal Kaplan, Haşmet Babaoğlu ve Melih Altınok tarafından hazırlandığı iddia ediliyordu.

İslamcı yazarlar arasında başlayan tartışmada Kaplan’a Akit yazar Kenan Alpay tarafından, “Pelikan Şebekesi namıyla maruf ateş topu gibi bir komitacılık türü doğdu. Hayır, E Tipi veya F Tipi komitacılık gibi yaygın ve köklü değil, onlar gibi tecrübe ve görgü sahibi değiller. Ama onlardan daha büyük ihtirasları, onları geride bırakmaya azmetmiş ‘acilci’ bir tarzları var” bile denmişti.

 

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