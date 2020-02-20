Erdoğan’ın eski danışmanından muhafazakâr siyaset ve medyaya: Osman Kavala kararından sonra AİHM'in yüzüne nasıl bakılacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki bugünkü köşesinde muhafazakâr siyaset ve medyaya seslenerek, "Geçmişte maruz kaldıkları bütün haksızlık ve hukuksuzlukları 'Dünya bizi seyrediyor, AB’ye rezil oluyoruz, AİHM’den döner' argümanıyla dışarıya şikâyet eden, hak ve destek arayan taraftaydılar. Kavala’nın tutukluğu için ‘hukuki değil siyasi, dayanağı yok, tutukluluğu haksız, derhal bırakılmalı’ kararı veren AİHM’e hem kızıp hem de haklı çıkarmak değilse nedir tepkilere endeksli bu gelgitler?" görüşünü savundu.

Beki, “Dünya ne derse desin, AİHM’e ne, AB de kim, bu ne kompleks' diye çıkışmaya herkesin hakkı olsa bile onların yok. Cumhurbaşkanı bile 'Soros’un içerdeki ayağı bir manevrayla beraat ettirildi' diyorsa...Başka bir manevrayla da kesin suçlu gibi tekrar içeri atılmadığına, yargılamasının siyasi değil hukuki olduğuna AİHM’i kim inandırabilir? Somut, ikna edici kanıt gösterip dünyanın gözü önünde, inkar edilemeyecek ve şüphe bırakmayacak kesinlikte suçluluğunu ortaya koymak varken...Bunca bocalama ve uzatma zahmeti niye?" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu? Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın tahliyesi karar verildi. İş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra dün Gezi Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Kavala'nın şüpheli Hanrey Barkey ile görüştüğü, PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı" yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

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