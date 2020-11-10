Erdoğan'ın eski danışmanı: Ekonomi bakanı istifa ediyor, millet sosyal medya trollerine bile laf yetiştiren iktidar sözcülerine ulaşamıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığı yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı istifa açıklamasına ilişkin iktidar sözcülerinin sessiz kalmasını eleştirdi. Beki, "Ekonomi bakanı istifa ediyor, millet sosyal medya trollerine bile laf yetiştiren iktidar sözcülerine ulaşamıyor" görüşünü savundu.

Beki, "Hak ve batılı ayırt edemeyen, at izini it izine karıştırarak Albayrak’ı kızdırıp gücendiren kim? Hazırlıksız yakalandıkları, ne tepki vereceklerini bilememelerinden belli. Haberini bile veremeyecek kadar tutuk davrandılar. Bütün gece almaza yattı güdümlü medya. Kendilerini ve haber bekleyen takipçilerini ne ilgilendirirmiş, milleti hiç alakadar etmezmiş gibi başlarını öbür tarafa çevirdiler." düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Allah’tan AK Partili siyasetçi ve bürokratlar, Bakan Albayrak’a destek kampanyası açarak istifayı doğruladı. Geri çevirmesi için Cumhurbaşkanı’ndan ricacı oldular. Albayrak’ı ikna çağrıları da eklenince kesinleşti. Tersinden anlam çıkararak 'demek ki doğruymuş' diyebildi millet. Hadi kontrollü medya, varlık sebebine ihanet ederek görevini yapmadı, böyle kritik bir anda köşe bucak saklandı, kendisinden haber alınamadı... Peki ya iktidar sözcülerine ne demeli! Ülke darboğazdan geçerken ekonomi bakanı istifa ediyor. Ama millet, sosyal medya trollerine bile laf yetiştiren iktidar sözcülerine ulaşamıyor. Ankara’dan tek kelimelik bir resmi açıklama duyulmuyor. Kamuoyu, 24 saat karanlıkta bırakılıyor. O karanlığa gömülen sadece kontrollü medya mı? Yönetimde şeffaflık da gömülmüş olmadı mı yanına? Görevi, sorumluluğu halkı aydınlatmak olanlar, karartma yaptı. Bu muydu yerli ve milli demokratik işleyiş?" ifadesini kullandı.