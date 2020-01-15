Erdoğan’ın eski danışmanından ‘Devran’ tiyatrosu yorumu: Önünü arkasını hesap etmeyen trol aklı, hurra kavgaya dalar da bozguna uğramaz mı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Devran’ kitabının sahnelenmesi ve Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan, Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu’nun oyunu birlikte izlemesini yorumladı. Beki, “Altı üstü kitap yahu, hani fikrine güvenen fikir hürriyetinden korkmazdı, ne bu korku!” görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi

Beki, “Dört koldan başladı saldırı. Zehir hafiyeler, İBB Kültür A.Ş. raflarına kadar kovaladı izini. Nasıl satılırmış orada! Önünü arkasını hesap etmeyen trol aklı, hurra kavgaya dalar da bozguna uğramaz mı! Mukadder sonla yine gafil avlandılar. Devran'a hangi Kültür Bakanlığı’nın bandrol verdiğini, Kültür A.Ş. rafları ve PTT sitesine AK Parti döneminde nasıl girdiğini sormazlar sanmanın düşüncesizliği, elde patladı.Yanı sıra üstüne gidilen Sakine Cansız'ın kitabının AK Parti dönemi Kültür A.Ş. sitesiyle TBMM kütüphanesinde ne aradığı soruları sorulur sorulmaz bir çuvallama daha!” ifadesini kullandı.

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