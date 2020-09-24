Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Muhalefet değil, savunucuların artık gına getirten karalayıcılığı kaybettiriyor, çirkeflikleri illallah ettiriyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelere yönelik sözlerinin ardından başlayan tartışmayı yorumladı. Beki, "Yumurtaya bile takacak kulp bulan, muhalefet ne dese beğenmeyip burun kıvıran savunucularından korksun iktidar. Muhalefet değil, asıl onların artık gına getirten karalayıcılığı kaybettiriyor. Bıktırdılar, çirkeflikleri illallah ettiriyor." görüşünü savundu.

Beki, "Alışveriş sitelerine baktım, bir kağıt deste neredeyse ucuz tarifeden iki bardak çay fiyatına geliyor. Toptan alındığında çok daha aşağı inecektir. Hem maliyetini kurtarıp kurtarmayacağını kahvecilerden daha mı iyi bileceksiniz canım, onlar istiyor! Neyi, kaça satabileceklerini size mi soracaklar? 400 binden fazla kahvehane var deniyor. Milyonlarca müdavimi etkiliyor. Lafını etmeye değmez mi!" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Ayşe Arman, 2001’de Murat Belge’yle röportaj yapmıştı. “Şahsi yazıların mucidi” başlığıyla Hürriyet’te çıktı. Belge, hayatın süfli yanlarıyla uğraşmasını enetelektüel kişiliğine yakıştırmayan dostlarına şöyle cevap veriyordu: 'Hayat sadece makro, şanlı ve yüce şeylerle yürümez dedim, çok uğraş verdim, yazdım, çizdim...' Bu alıntı da, üfürükten propaganda rüzgarlarına çabuk kapılan çokbilmişlerin kulağına küpe olsun." ifadesini kullandı.

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