Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: İçişleri, ucu devlete dokunan asılsız paylaşımlara göz açtırmıyor ya halkın canına dokunanlar?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanlığı'nın ucu devlete dokunan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlarına göz açtırmazken halkın sağlığına dokunanlar için yaptırım uygulanmadığını dile getirdi.

Beki, "Alternatifçi geçinip bilmiş bilmiş ahkam kesen allameler, milleti yanlış önlem ve tedaviye yönlendirmekten sorumlu tutulmayacak mı? Gözaltına alınsınlar demiyorum ama ekranlardan da mı uzaklaştırılmasınlar? Ankara'nın diktesiyle muhaliflere konan fiili görünürlük yasağı da mı konmasın?" görüşünü savundu.

Türk Tabipler Birliği'ni göreve çağıran Beki yazısında şunları kaydetti:

Tabipler Birliği, daha önce Prof. Canan Karatay'a meslekten geçici men cezası vermişti. 15 günlüğüne ayağını muayeneden, tedavi ve reçete yazma işlerinden kesmeye zorlandı. Branşı dışında, kişisel reklamına yönelik konuşmalarıyla uzmanlığa dayanmayan yanıltıcı önerileri yüzünden.

Hakkındaki "Uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapma, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar verme, açıklamalarla reklam yapma, tıbbi bir konuda farklı düşünen hekimlerle etik olmayan tartışma yöntemi kullanma" gibi şikayetler, haklı ve yerinde bulunmuştu.

Fakat akla ilk o geliyor, çok göze batıyor diye Karatay'ı günah keçisi de yapmayalım. Bir akşam taramasında bile profesör, doktor ünvanıyla aynı hurafeleri yayan kaç 'uzman' çarpmadı ki gözüme...

İçişleri ve RTÜK karışmasın bence. Onları değil ama Tabipler Birliğini acilen göreve çağırıyorum.

Diyanet bile virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya dek cuma ve cemaati askıya aldı.

TTB de en azından kriz bitinceye, tehlike geçinceye dek halk sağlığını tehdit eden meslektaşlarının ünvanlarına el koyamaz mı?

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