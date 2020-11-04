Erdoğan’ın eski danışmanı Beki’den iktidar medyasına 'Tunç Soyer' sorusu: Şehrin belediye başkanının sevinç ve kederinin haber değeri yok mu peki?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, iktidara yakın medya İzmir depremi haberlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yer vermediğine dikkat çekti. Beki, "Şehrin belediye başkanının sevinç ve kederinin haber değeri yok mu peki?" diye sordu.

Beki yazısında, "İzmir’in bir büyükşehir belediye başkanı yok, ne kurtarılana sevindi ne kayıplara üzüldü sanki. Ortalarda görünmüyor, yardım ve kurtarma işleriyle alakası yokmuş gibi. İktidar sözcülerinin tivitlerini toplayıp alt alta dizmekten muhalefet partisi liderlerinin mesajlarına sıra mı gelir? Haberde birinin tiviti kazara atlansa gazetenin başı ağrıyacakmış gibi bir dikkat ve özen." görüşünü savundu.

Beki, "İktidar sözcülerinin fuzuli işgalinden yer kalmıyor başkalarına. Hepsinin tivitlerini haber yapma mecburiyeti var sanırsınız. Editöryal tercih midir? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı bizzat konuşmuş, aynı konuda yardımcılarını, Cumhurbaşkanlığı ve parti sözcülerini de öne çıkarmak saçma denmiyor. Cumhurbaşkanını o konuşmadığı zaman anlatmakla görevli kimselerin, o konuştuktan sonra tivitini paylaşmaktan öteye geçmelerinden daha absürt ne olabilir? Görünme yarışına girmişler gibi yanlış bir izlenim doğurmaz mı? Cumhurbaşkanıyla AFAD Başkanı ve Sağlık Bakanının mesajlarının haber değeri var. Umut ve moralleri ayakta tutmak açısından da anlamlı." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Şehrin belediye başkanının sevinç ve kederinin haber değeri yok mu peki? Bırakın tepkisini yansıtmayı, yardım organizasyonuyla ilgili çağrı ve bilgilendirmeleri bile yok sayılıyor. Tunç Soyer’in adı geçmiyor sevince boğulma haberlerinde, hiç sevinmemiş gibi. Neden? PR faaliyetine girer diye mi? Siyasi şovuna, kişisel reklamına alet olmamak için mi?" ifadesini kullandı.