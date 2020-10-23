Erdoğan'ın eski danışmanı Beki'den 'esnek çalışma' yorumu: Çalışanlar, bugün kazandıklarını bugün yiyecek; iktidar da bir günü daha kurtaracak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, torba yasa teklifindeki 25 yaş altına esnek çalışma düzenlemesini eleştirdi. Beki, "Yarını düşünmeden bugün kazandıklarını bugün yiyecek ve şükredecek çalışanlar. İktidar da bir günü daha kurtaracak." yorumunu yaptı.

Beki, "Gerçekte işsizliğin azalmasına faydası dokunur mu, çok şüpheli. Ama kayıtlı çalışanların da kayıt dışı şartlarına kaydırılmasına yol açacağı su götürmez. 'Yüzde 34’lük kaçak çalıştırılan nüfusun ne kadarını resmiyete yansıtabilirsek o kadar kâr' mantığı hakim. Kayıtlı çalışanları, kayıt dışına çıkarır gibi hak kaybına uğratma pahasına hem de." görüşünü savundu.

Beki, "Gelecek güvenceleri ellerinden alınacak, eyyamcılaştırılacaklar. Yarını düşünmeden bugün kazandıklarını bugün yiyecek ve şükredecek çalışanlar. İktidar da bir günü daha kurtaracak. Ekonomide göstermelik düzelmeler, bilanço makyajlarıyla iyileştirmeler neye yarayacaksa, kağıt üstünde allayıp pullayıp rakamları süsleyerek kimi kandıracaksak artık... Toparlanmış, çok iyi gidiyormuş, bakın işsizlik de mucizevi biçimde geriliyormuş gibi yapınca gerçek hayatta da sorunlarımız çözülecekse ne âlâ!" düşüncesini dile getirdi.

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