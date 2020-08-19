Erdoğan'ın eski danışmanı Beki'den Altun'a: Haklı tepkiler, niye İngilizce de yazılmıyor, çekinilen ne? 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ABD Başkan Adayı Joe Biden'e yönelik attığı İngilizce ve Türkçe tweetlerindeki farklılıkları sordu. Beki, "Haklı tepkiler, niye İngilizce de yazılmıyor, çekinilen ne?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Fahrettin Altun, Biden’a İngilizce tepki tivitlerinde ısrarla şu mesajın altını çiziyor: 'İç siyasi oyunlarınıza alet edilecek bir ülke değil Türkiye. Bu sorumsuz beyanların iç siyasi hesaplarla yapıldığı gayet açık.' Madem niye yapıldığını gayet iyi biliyor iktidar, sormazlar mı: E siz niye iç siyasete alet ediyorsunuz öyleyse? Doğru olmadığını bildiğiniz halde, ne diye suçlusu kendi muhalefetinizmiş gibi gösteriyorsunuz? Ayrıca, Türkçe tivitlerde neden ayıklanıyor, değiştiriliyor bu ifade?" diye sordu.

Beki, "Ya da Türkçe tivitlerdeki şu tarz ifade: 'Milli irademize ve demokrasimize saldırıdır, halkımızın oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulamaya kimse cüret edemez, iç ve dış mihraklara karşı...' Bu gibi haklı tepkiler, niye İngilizce de yazılmıyor, çekinilen ne? Bu kükremelerin asıl muhatapları önce Trump, sonra da Dışişleri Bakanı Pompeo ile başkan adayı Biden. Onlar Türkçe bilmediğine göre kime ayar çekiliyor, kime had bildiriliyormuş gibi yapılıyor?" ifadesini kullandı.

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