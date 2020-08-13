Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Benim için AK Parti’nin övülecek yanı eski AK Parti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'nin kuruluş yıldönümünde kaleme aldığı yazıda, "Benim için AK Parti’nin övülecek yanı eski AK Parti" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Bugün AK Parti’nin 19. yaşı kutlanıyor. Kuruluş yıldönümünde ne yazsam, eski günlerin hatırı var diye kara kara düşünürken ne olsa beğenirsiniz! İzzet Çapa, Ahmet Hakan’ın doğum günü üzerine bir Instagram tebriği kaleme almış, düşmesin mi önüme! Hızır gibi yetişti, hınzırca tercüman oldu hissiyatıma. Ne de olsa benim için AK Parti’nin övülecek yanı eski AK Parti. Çapa da Ahmet’le eski dostluğu hatırına bir şeyler söylemeden edememiş zaten. Düzene ayak uydurma becerisini öve öve bitiremiyor." yorumunu yaptı.

Beki, "Gerçi, eski ortak dostumuzun değişen dengelere uyum sağlama kabiliyetiyle ilgili övgü ve takdir hislerimi ben farklı ifade ederdim. Yine de özel gününde, AK Parti’nin dönüşme ve başkalaşma başarıları için söyleyebileceklerimle ana duyguda çakışıyor. Harfiyen katılmam şart değil. Başlığını kendi yazıma uyarladım, o bile cuk oturdu gördüğünüz gibi." ifadesini kullandı.

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