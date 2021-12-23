Erdoğan'ın eski avukatı hakkındaki 'rüşvet pazarlığı' iddiasını haberleştiren 2 gazeteci, 22 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal hakkındaki 'rüşvet pazarlığı' iddiasını haberleştiren İleri Haber"in genel yayın yönetmenleri Doğan Ergün ve İzel Sezer'in 22 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Fransız Tefal şirketinin Türk yargısındaki bir işleminin hızlandırılması için eski Bakan Nihat Zeybekci ile İnal'ın aracı olduğu iddialarının yer aldığı haberle ilgili İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Ergün ve Sezer, 'alenen hakaret', 'kişiler arasında aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verilerin basın ve yayın yoluyla hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi' ve 'iftira' suçlamalarıyla yargılanıyor.

"Hakareti biz değil, yargıya müdahalesiyle İnal yapmıştır"

Duruşmada, ilk savunmayı Doğan Ergün yaptı. "Gazeteci, somut olgulara dayanarak hakikate bağlı kalarak kamu yararına haber yapar. Bu haber de dönemin bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Twitter paylaşımları kaynak alınarak yazılmıştır" diyen Ergün, "Hakareti biz değil yargıya yaptığı müdahaleyle Cumhurbaşkanı'nın eski avukatı yapmıştır" dedi.

Ergün savunmasında ayrıca, hakkındaki suçlamaları reddetti ve "Gazetecilik ilkelerine bağlı kalınarak yapılmış bu haberin sorumluluğunu alıyor ve suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sadece iktidarı öven bir gazeteci profili oluşturulmaya çalışılıyor"

Doğan Ergün'den sonra savunmasını yapan İzel Sezer ise, "Sadece iktidarı öven bir gazeteci profili oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun dışında kalan gazeteciler baskıyla, davalarla ve cezalarla susturulmaya çalışılıyor" diye konuştu. Sezer ayrıca, "Davanın sonucunda siyasi değil hukuki bir karar çıkmasını umuyorum" dedi.

"Farklı saikler olduğu kanaatindeyiz"

Ergün ve Sezer'in ardından konuşan avukat Özgür Urfa, iddianamenin somut ve erişilebilir delillere dayanmadığını söyleyerek, "Haberi yapan kişi belli olmasına rağmen aynı zamanda sorumlu yazı işleri müdürüne de dava açılması sebebiyle davanın hukuki olmadığı farklı saikler bulunduğu kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.

Terkoğlu ve Şık'ın tanık olarak dinlenilmesi talep edildi

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı 'Metastaz 2: Cendere' kitabındaki iddiaların ve milletvekili Ahmet Şık'ın tweetlerinin referans alınarak haberin yapıldığını söyleyen Urfa, Şık ve Terkoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

"Basının yandaş olmayan unsurlarına yönelik baskılama aracı güden bu davalar, yargılamaların siyasallaşma amacı taşıdığı anlamına geliyor" diyen Urfa, her iki müvekkili için de beraat talep etti.

"Gazetecilik kimliğiyle algı operasyonu yapıyor"

Mustafa Doğan İnal'ın avukatı Ferah Yıldız ise, müvekkilinin suçtan zarar göre ihtimali nedeniyle katılma talebinde bulundu.

Yıldız, "Ahmet Şık'a Twitter paylaşımları sebebiyle 3 dava açtık 2'si kabul edildi. Ergün gazetecilik kimliği üzerinden algı operasyonu yapmaktadır" iddiasında bulundu.

Mahkeme, Ergün ve Sezer'in avukatının Şık ve Terkoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebini sonraki duruşmalarda değerlendirileceğine karar verirken, İnal'ın avukatının 'suçtan zarar görme ihtimali' nedeniyle katılma talebini kabul etti.

Bir sonraki duruşma, 10 Mart 2022'de görülecek.