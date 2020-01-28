Erdoğan'ın Elazığ ziyaretinde kullanılan araçların yakıt masrafı yaklaşık 42 bin liraya mal oldu: 19 otomobil, 6 jip, 2 minibüs, 1 helikopter, 1 yolcu uçağı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gitmesi bir araç konvoyu Ankara'dan yola koyuldu. BirGün'ün yaptığı hesaba göre bu organizasyonda kullanılan araçların sadece gidiş yolculuğunda 41 bin 308 liralık yakıt tükettiği belirtildi.

Vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülere göre trafiğe tamamen kapatılan yolda Erdoğan ve ekibi toplam 27 kara taşıtı ve 1 helikopterle seyahat ediyor. Kara taşıtlarının 6’sını GMC jipler, 2’sini Volkswagen minibüsler, 19’unu ise Mercedes otomobiller oluşturuyor. Taşıt filosunu bir adet VIP helikopter havadan takip ediyor. Fakat Erdoğan Elazığ’a bu filoyla değil, cumhurbaşkanlığı özel uçağıyla geldi. Yani 27 araçlık dev filo cumhurbaşkanını havalimanından alıp kent merkezine götürmek için Ankara’dan Elazığ’a 757 kilometre yol kat etti.

BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberinde yer alan hesaplama şöyle:

6 adet GMC Escalade: Piyasa fiyatı yaklaşık 2 milyon TL olan bu araçlar 100 kilometrede ortalama 15 litre benzin tüketiyor. Ankara Elazığ arasındaki 757 kilometrede sadece 1 GMC jipin tükettiği benzin 113,5 litre. Buna karşılık filoda 6 adet GMC olduğuna göre sadece bu araçlar 681 litre benzin tüketiyor.

Benzinin litresinin 7,13 TL olduğundan hareketle sadece GMC model araçlar Ankara’dan Elazığ’a gelmek için 4 bin 855 liralık benzin tüketti.



2 adet Volkswagen Transporter: Araç filosunda aynı zamanda 1’i ambulans olmak üzere 2 adet Volkswagen Transporter tipi (veya benzeri) minibüs kullanılıyor. Bu araçlar GMC jiplere göre daha tasarruflu. Transporterlar şehirler arası yolda 100 kilometrede ortalama 8,9 litre benzin tüketiyor. Böylece araç filosundaki 2 Transporter Ankara’dan Elazığ’a gelmek için 135 litre benzin tüketti. Yaklaşık olarak 962 liralık benzin harcandı.



19 adet Mercedes S600: Erdoğan’ın Elazığ’daki havalimanından almak için hareket eden filoda toplamda 19 adet makam aracı bulunuyor. Makam araçlarını ise Mercedes S600 tipi siyah zırhlı modeller oluşturuyor. Yaklaşık 6 bin motorlu bu araçlar 100 kilometrede ortalama 11,7 litre benzin harcıyor. 19 Mercedes S600’ün Ankara’dan Elazığ’a gelmesi için ise bin 682 litre benzin tüketmesi gerekiyor. Bu miktardaki benzin ise 11 bin 998 lira ediyor.



1 adet VIP helikopter: Kara filosu aynı zamanda havadan da helikopterle takip ediliyor. VIP tipi bir helikopterin kilometrede 2,5 litre benzin tükettiği düşünülürse Ankara’dan Elazığ’a helikopteri getirmek için bin 892 litre benzin gerekiyor. Bunun için harcanan para ise 13 bin 493 lira.



1 adet yolcu uçağı: Erdoğan Ankara’dan Elazığ’a kara taşıtlarıyla gitmiyor. Kara taşıtı filosu cumhurbaşkanını sadece Elazığ Havalimanı’ndan alıp deprem bölgesine taşı 757 kilometre uzaktan getiriliyor. Öte yandan cumhurbaşkanlığı filosunda toplam 11 adet uçağın kayıtlı olduğu biliniyor. Erdoğan’ın hangi uçağıyla geldiği tespit edilemese de referans olması açısından yakıt tasarrufu son derece yüksek olan Airbus A320 modelini baz aldık. Bu tip bir uçağın ortalama yakıt tüketimi hava durumundan irtifaya veya kargo büyüklüğüne göre değişiyor. Ancak Airbus A320 tipi bir uçağın Ankara’dan kalkıp Elazığ’a inmesi için yaklaşık 3 bin 200 litre uçak yakıtına ihtiyacı var. Bunun içinse yaklaşık 11 bin liranın harcanması gerekiyor.





