Erdoğan'ın avukatlarından "ifade özgürlüğü" savunması: "Be ahlaksız, be edepsiz" ölçülü ve orantılı bir tepkidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının, HP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açtığı 128 bin liralık davaya karşın verdiği savunmadaki ifade özgürlüğü vurgusu dikkatleri çekti. CHP'li Altay, Erdoğan'ın kendisine yönelik kullandığı “Be ahlaksız, be edepsiz...” sözleri ile ilgili tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatları ise açıklamalarının “eleştiri, ölçülü ve orantılı bir tepki” olduğunu belirttiler.

Altay, Nisan ayında bir TV programında “Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti. Menderes sonra Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e” demişti. Erdoğan da 21 Nisan 2021 tarihli AKP Grup toplantısında yaptığı konuşmada “ahlaksız” ve “edepsiz” diyerek Altay'a karşılık vermişti.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Altay'ın avukatları Can Erener ve Tuğçe Karabulut, Erdoğan'ın sözlerinin hakaret olduğu gerekçesiyle 128 bin liralık manevi tazminat talep etti. Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın ve Elif Sinem Kabadayı, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne yazılı savunma verdiler.

"Düşünce özgürlüğü demokrasinin temelidir"

Savunma dilekçesinde Erdoğan'ın sözlerinin “Ölçülü ve orantılı bir tepki” olduğu belirterek, hukuki sınırlar içinde kalındığı kaydedildi. Dilekçede, “Düşünce özgürlüğü demokrasinin temelidir” vurgusu yapıldı. Siyasilerin halka açık konuşmalar yapmaları nedeniyle daha fazla hoşgörülü olması gerektiği, tanınmış kişilerin eleştiriye katlanması gerektiği anlatıldı. Dilekçede, “Erdoğan tarafından kullanılan ifadeler cevap niteliğindedir. Dava reddedilmelidir” denildi. Davada henüz karar verilmedi.

“İfade özgürlüğünden bahsetmeleri şaşırtıcı”

CHP'li Engin Altay, “Mahkemeye sundukları savunmada ifade özgürlüğünden bahsetmeleri şaşırtıcı ve manidardır. Çok daha büyük iddialar karşısında sessiz kalanlar, işlerine gelince ifade özgürlüğü savunucusu kesiliyorlar. Çünkü iddialara aynı ölçüde karşılık vermeye cesaretleri yok. Mahkeme hukuka göre mi yoksa niyet okuyuculuğuna göre mi karar verecek göreceğiz” dedi.