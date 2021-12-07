Erdoğan'ın avukatının rüşvet iddialarını haberleştiren gazetecilere 11 yıl hapis istemiyle dava açıldı

İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün ve dönemin Sorumlu Müdürü olan mevcut Genel Yayın Yönetmeni İzel Sezer’e 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bianet'in haberine göre Dava gerekçesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından rüşvet pazarlığı yapıldığı iddialarının yer aldığı tweetlerin haberleştirilmesi. İki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nun haklarında açtığı soruşturmada ifade verdi. Soruşturma sonucunda iki gazeteciye dava açıldı.

İddianamede, gazetecilerin Mustafa Doğan İnal’a yönelik zincirleme biçimde "alenen hakaret", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verilerin basın ve yayın yoluyla hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi" ve "iftira" suçlarını işlediği öne sürüldü.

Gazetecilerin 3 yıl 3 aydan, 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması 23 Aralık Perşembe günü saat 09.30'da İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ne olmuştu?

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın “Cendere” kitabında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından rüşvet pazarlığı yapıldığı iddiaları yer aldı.

O dönem Bağımsız Milletvekili olan, mevcut Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “Gereğini yapacak mısınız?” diye sordu.

Şık, paylaşımlarında ayrıca İnal ile bazı yargı mensupları arasında, “Fransa firması Tefal'in, Kent Yangın firmasına ödemesi gereken 20 milyon TL’nin engellenmesi”ne yönelik dava dosyasına da girdiği iddia edilen görüşmelerin dökümü yer aldı.

Şık’ın tweetleri 2 ve 16 Aralık 2020’de İleri Haber’de “iddia” şeklinde haberleştirildi. Bu haberler üzerine Mustafa Doğan İnal şikayetiyle İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün ve dönemin Sorumlu Müdürü olan mevcut Genel Yayın Yönetmeni İzel Sezer hakkında soruşturma başlatıldı.