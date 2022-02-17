Erdoğan’ın ardından Bahçeli’den de MHP’li belediyelere su fiyatlarında indirim talimatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li belediyelere en az KDV indirimi oranında su tarifelerine indirim yapma talimatı verdi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de partisinin belediye başkanlarına 'su fiyatlarında indirim' talimatı verdi.

Türkgün'de yer alan habere göre, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’ın 229 Belediye Başkanı'na ilettiği mesajı şöyle:

"Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında % 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

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