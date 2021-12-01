Erdoğan'ın açıklamalarıyla zirve yapan dolar ve euroda son durum ne?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz indiriminde kararlı olduğunu açıklamasıyla 13,95 lira ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanırken, bu sabah saatlerinde 13,30-13,40 bandında seyrediyor.

Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bu sabah 15,13-15,15 bandından işlem görüyor.

Erdoğan ne demişti?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu TRT yayınında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan: Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz