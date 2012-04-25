Erdoğan: İmam hatipler bu milletin göz bebeği olacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, imam hatip okullarının, bu milletin göz bebeği olacağını belirterek, ''İmam hatip okulları, aziz milletimizin, tam anlamıyla varını yoğunu ortaya koyup inşa ettirdiği, yaşattığı, koruyup kolladığı okullardır'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (ÖNDER) Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlediği kutlama programına Başbakanlık Resmi Konutu'ndan video konferans yöntemiyle katıldı.

Bir imam hatip lisesi mezunu olarak, aldıkları tedrisatın ve edindikleri bilginin yüklediği sorumluluğun idrakiyle Hz. Muhammed'i şanına yaraşır biçimde yad ediyor olmanın huzuru ve gururu içinde olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

''Zira, 2012 yılı Kutlu Doğum Haftası'nı çok farklı bir heyecanla, çok farklı bir coşkuyla idrak ediyoruz. Bildiğiniz gibi, yaptığımız yasal düzenlemeyle, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Resulü Ekrem'in mübarek hayatını, yani Siyer-i Nebi'yi, Kur'an-ı Kerim dersiyle birlikte seçmeli ders olarak okullarımıza kazandırdık, öğrencilerimizin ve ailelerimizin tercihine sunduk. İsteyen her öğrenci, erken yaşlarda öğrenilmesi daha kolay olan Kur'an-ı Kerim'i artık okullarda öğrenebilecek. Sadece Müslümanlar için değil, doğumuyla, tüm hayatıyla, hatta vefatıyla insanlık için eşsiz bir emsal olan Peygamber Efendimizin hayatını, artık okullarımızda isteyen her öğrenci derinlemesine öğrenme imkanı bulacak.

Şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bir baskı ve zulüm neticesinde kapatılan imam hatiplerin orta kısımlarını, yaptığımız bu düzenlemeyle yeniden açtık. Bizlere, bunu nasip ettiği için de Rabb'ime şükrediyorum.''

Başbakan Erdoğan, imam hatip okullarının, bu ülkenin ve bu milletin göz bebeği olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

''İmam hatip okulları, aziz milletimizin, tam anlamıyla varını yoğunu ortaya koyup inşa ettirdiği, yaşattığı, koruyup kolladığı okullardır. Bu millet, ekmeğinden, kısıtlı gelirinden, sofradaki zeytinden, tarladaki buğdaydan, dükkanında elde ettiği kazançtan arttırarak, yani yemeyip, yedirerek imam hatip okullarını kurmuş, imam hatip öğrencilerini gözetmiştir. Ben, Türkiye'nin 81 vilayetinde, kendisi aç olduğu halde, cebindeki 3 kuruşu çıkarıp imam hatip okullarına yardım olarak veren nice gönlü yüce insanlar tanıdım. Tek arsasını, bütün servetini, hayatı boyunca biriktirdiği tüm sermayesini, imam hatip okullarının kurulması ve idamesi için seferber eden nice hayırseverlerle karşılaştım.''