Erdoğan ile Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşme 40 dakika sürdü. Erdoğan birazdan Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının arından açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan ile Trump görüşmesinin 40 dakika sürdüğünü söyledi. Ünal, Erdoğan’ın Putin ile de bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Almanya ile yaşanan kriz hakkında da Ünal, "Almanya'nın tutumu üzücü, kabul edilemez" diye konuştu.

CHP'nin "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili de Ünal, "CHP sözcülerinin açıklamaları şaşırtıyor. Mesele adalet değil" yorumunda bulundu.

Ünal şöyle konuştu:

"CHP’nin bu yürüyüşü MKYK toplantısında özel olarak ele alınmamıştır. İç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alınıp konuşulmuştur. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki siyasi pozisyonlarına söylemlerine baktığımızda hangi dönemde millet hassasiyetleriyle hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeyle karşılaşamayız herhalde. Bugün de maalesef mesele adalet değil.

Bizim adaletten anladığımız her şeyin yerli yerine koymaktır. Bu çerçevede baktığımızda CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının söylemlerine baktığımızda bu ülkenin savcısı şehit edildiğinde teröristlerin savunuculuğuna soyunuyorsa, Avrupa’dan Türkiye için yaptırım talebinde bulunuyorsa, 17 Aralıktan sonra paralel devle yapılanmasına kalkan oluyorsa, YPG ve PYD ile ilgili 'terör örgütü değildir' deniyorsa burada adaleti nerede arayacağız? Ve CHP’li sözcüler yürüyüşte korkmadan yürüdüklerini söylüyorlar. Evet devletimiz gereken güvenliği sağladığı için güvenle yürüyecekler. Mesele 15 Temmuz gecesi cesaretle yürümekti."

Beyaz Saray'dan açıklama

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Trump ve Erdoğan Katar konusunun çözüme kavuşturulmasının gerekliliği dahil, sayısız konuyu görüştü." ifadeleri kullanıldı.

"Katar ve Arap komşularının terörizmin fonlanmasını ve radikalliği engellemesi lazım" denilen açıklamada "Trump tüm müttefiklerimizin terörle mücadelede paylarını artırması gerektiği söyledi" bilgisi yer aldı.