Erdoğan ile Putin görüşmesi 2 saat sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, özellikle 2018'de sık sık yaptıkları görüşmelerden sonra 2019'da da bu ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerde çok farklı bir gelişme yaşandığını anlatan Erdoğan, bunun bölgesel güvenliği de çok olumlu istikamette etkilediğini vurguladı.

Bu dayanışmanın bölgenin barışına da çok ciddi bir katkıda bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Astana süreciyle başlatmış olduğumuz üçlü zirveler gerek Soçi, gerek Ankara, gerek Tahran bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının ben çok faydalı olacağına ayrıca inanıyorum." diye konuştu.

Özellikle turizmdeki gelişmelerin iki ülke halkı arasında çok çok önemli kaynaşmaları sağladığını aktaran Erdoğan, "Aynı şekilde ticari ilişkilerimizdeki gelişme sizlerin de ifade ettiği gibi sürekli bir artış trendinde. Tabii sizinle aramızda büyük bir hedef koyduk, malum 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak." dedi.

Öte yandan Erdoğan, Kerç Boğazı'ndaki gemi kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Buradaki hassasiyeti sebebiyle Putin'e teşekkür eden Erdoğan, Rusça "Spasibo" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelere ilişkin, "Sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden görüşme, 1 saat 50 dakika sürdü.

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.