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Politika

Erdoğan ile Obama Mısır ve Suriye'yi konuştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama gece saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptı

08 Ağustos 2013 11:07

Başbakan Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama, telefonda Suriye ve Mısır'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Mısır'da demokratik adımların atılması için ortak çaba harcanması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede Mısır ve Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Suriye'de aşırı uçların faaliyetlerine ilişkin kaygılarını dile getiren iki lider, tüm kesimleri bünyesinde barındıran ve birlikte hareket eden Suriye muhalefetini desteklemenin önem taşıdığını belirtti.

Görüşmede Mısır'da demokratik ve kapsayıcı bir adım atılması için ortak çaba harcanması gerektiği vurgulandı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Türkiye ve ABD'nin ortak maslahatlarını kollamak için daha kapsamlı iş birliği yapılması hususlarında mutabakat sağlandığı bildirildi.

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