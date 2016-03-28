"Erdoğan ile Obama ikili görüşme yapacak"

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, ABD başkentine Nükleer Güvenlik Zirvesi için gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zirve kapsamında ABD Başkanı Barack Obama’yla da ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini yazdı.

Erdoğan’ın programında Maryland’de Türk hükümetinin fonlarıyla kurulan cami ve kültür merkezinin açılışı, Yahudi örgütleriyle görüşme, kentin önde gelen düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantı ve Türk iş dünyasının katılacağı büyük bir gala yemeği var. Erdoğan’ın programı için kente önceden gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün detaylar için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşecek.

Erdoğan’ın programının detaylarını da ele almak için önce hafta içi ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Tony Blinken Ankara’ya geçti. Ve ABD-Türkiye Bölgesel Güvenlik Konuları Çalışma Grubu toplantısı kapsamında gerçekleşen iki günlük Türkiye temaslarında özellikle Suriye krizi ve IŞİD’i yenmek için kurulan koalisyon çabaları başta olmak üzere güvenlik ve terörle mücadelede ABD ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmenin yollarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken’ın başkanlık ettiği ettiği ABD’nin çalışma grubunda diplomatların dışında savunma ve istihbarat yetkililerinin bulunduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu Washington'da

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve sırasında görüşüp görüşmeyeceklerine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Blinklen’ın Ankara temaslarının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olası bir Obama-Erdoğan görüşmesinin hazırlıkları için hafta sonu Washington’a geldi. Çavuşoğlu’nun bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bakanlık binasında bir araya geleceği duyuruldu. Erdoğan’a gezisinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dışında, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Enerji Bakanı Berat Albayrak da eşlik edecek.

Yahudi örgütleriyle bir araya gelecek

Erdoğan’ın Obama görüşmesinin dışında ABD’nin saygın düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde bir konuşma yapması, yine önde gelen düşünce örgütü Atlantik Konseyi’nin düzenleyeceği bir akşam yemeğinde de Amerikalı kanaat önderleri ve Washington’ın önde gelen düşünce kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan’ın ayrıca Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği rezidansında önde gelen Yahudi örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceği öğrenildi.

Cami ve kültür merkezi açacak

Cumartesi gününe kadar Washington’da kalacak olan Erdoğan’ın ziyaretinin en önemli ayaklarından biri de Maryland’da Türk Hükümeti’nin fonlarıyla inşa edilen cami ve kültür merkezinin açılışını. İnşaatıyla bizzat ilgilendiği merkezi Erdoğan Obama’yla birlikte açmak istiyordu ama kaynaklar Obama’nın böyle bir açılışa katılmasının beklenmediğini aktardı.