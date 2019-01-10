Erdoğan ile görüşen İmamoğlu: "Oyunuzu istiyorum" dedim, bana sadece gülümsedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi.

Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Erdoğan'ın oyuna talip olduğunu söyledi.

"Oyunuzu istiyorum' dedim, bana sadece gülümsedi" diyen İmamoğlu, "İki titri var şu an, hem AK Parti Başkanı, hem Cumhurbaşkanı, zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuzu istiyorum dedim" diye konuştu.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- İstanbul ağırlıklı, güzel bir sohbet oldu. Bu güzel sohbet imkanını sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

- Dikey yapılaşma konusunda İstanbul'un bir dönüşüme muhtaç olduğu konusunda fikir birliğine vardık.

- Göreve ilk başladığı yıllardaki, ilgi alaka vatandaşla iletişim kurma noktasında başarı ve becerilerinden bahsettiler, ben de bunu teyit ettim. O dönemde İstanbul'da yaşıyorum, şahidim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar iz bırakır.

- Somut projeden ziyade, seçimin çok adil, saygılı seviyeli ortamda geçmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. Proje için erken ama ihtiyaç duyulursa, anlatacağımız proje ve uygun ortam varsa anlatmaktan çekinmeyiz.

- Kendisi İstanbullu bir hemşehrimiz, açıkçası bu yöntemle kendisinin oyunu da istedim. Bana sadece gülümsedi, iki titri var şu an, hem AK Parti Başkanı, hem Cumhurbaşkanı, zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuzu istiyorum dedim.

Seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda gerçekleşmesinde karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Sayın Meclis Başkanımızla telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. İhtiyaç duyulursa biz zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortamımız varsa anlatmaktan çekinmeyiz, zevk duyarız. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinmesini isteriz. Kendileri de İstanbullu.

(Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifasıyla ilgili tartışmalar) Sayın Meclis Başkanımızın takdiri, onu bilemem. İşin o yönünü ben bilemem. O yöndeki telkinim şu olabilir, sayın Meclis Başkanı kendi titri ve makamıyla İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık bir heyetle gezmek zorunda kalabilir. Benim tavsiyem büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gezmesidir.

5 yıl hizmet ederse sayın Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçimde bana oy verir demiştim. Bu seçimde oyunu istedim, gülümsedi. Şu anda iki titri var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak. Zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuza talibim dedim.

Bu bir Rauf Denktaş anıtıdır. KKTC'nin kuruluşunun anıtıdır. Orada küçücük olarak anılması belki size ulaşmıştır dedim. Sanıyorum, yeterli bilgiye sahip oldular. Bir önceki genel başkanımız sayın Deniz Baykal'ı da ziyaret edeceğim. Gelmişken sayın genel başkanımı da ziyaret edeceğim. Sonra İstanbul'daki gündemimize döneceğiz."



İstanbul'un eski belediye başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmek istediğini açıklamıştı.