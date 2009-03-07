Erdoğan ile Clinton 1.5 saat görüştü

Filistin, Irak, Afganistan görüşüldü

Başbakanlık Resmi Konutu'nda Erdoğan önce Clinton ile yaklaşık 1.5 saat görüştü. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ali Babacan da katıldı. Görüşmenin ardından, yaklaşık 20 dakika süren heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Clinton'un, Başbakanlık Resmi Konutu'na geliş ve ayrılışı sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Filistin sorunu, Irak, Afganistan ve terörle mücadele konuları olmak üzere önemli bölgesel ve küresel sorunlar ayrıntılı olarak ele alındı.Başbakanlık Basın Merkezi internet sitesinde yer alan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Başbakanlık Resmi Konutu'nda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton ve beraberindeki heyeti kabul ettiği hatırlatıldı.Açıklamada, Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın da katıldığı heyetler arası görüşmede, dost ve müttefik iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Filistin Sorunu, Irak, Afganistan ve terörle mücadele konuları olmak üzere önemli bölgesel ve küresel sorunların ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi.Clinton, görüşmenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.