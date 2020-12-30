Erdoğan, Bahçeli ve Aksakal'la görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Külliye'de bir araya geldi.



İki genel başkanın birlikte çektirdiği fotoğraf, 'Erdoğan Dijital Medya' Twitter hesabından paylaşıldı. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

DSP Genel Başkanı Aksakal’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Ekonomi, Hukuk, Demokrasi ve İnsan Hakları Reformu” konusunda hazırlanan DSP Önerileri çalışmasını paylaşmak üzere Erdoğan'ı ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ekonomi, Hukuk, Demokrasi ve İnsan Hakları Reformu’na ilişkin önerilerinin yer aldığı çalışmayı sundu.

Görüşme sonrası DSP Genel Başkanı Aksakal, bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Aksakal'ın konuşmasından satır başları şöyle oldu:

“Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen Ekonomi ve Hukuk Reformu konularında DSP olarak düşünce ve önerilerimizi içeren çalışmalarımızın yer aldığı dosyayı başta iktidar partisi olmak üzere HDP hariç, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle, TBMM Başkanı ve Adalet Bakanımızla paylaşmak amacıyla ziyaretlerimizi oluşturmuştuk. Bu çerçevede bugün de Sayın Cumhurbaşkanı’na ziyaretimizi gerçekleştirdik.

2020 yılının son gününe rastlayan ziyaretimizde elbette ki bu çalışmalarımızın içeriği yanında bütün bir yıl boyunca ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri de ayrıca değerlendirme olanağı bulduk.

Türkiye’de siyaset kurumu, yeniden dizayn edilme çabalarıyla karşı karşıyadır.

Bir taraftan AB ülkeleri ve kurumları, diğer taraftan ABD’nin bölgesel stratejilerinin gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu politikalar, tamamen Türk milletini teslim almaya yönelik, aslında hiç de yabancı olmadığımız planların birer tezahürüdür.

Demokratik Sol Parti olarak; bu girişimlere karşı duruşumuz, kendimizi tanımladığımız milliyetçi, vatansever, sol bir parti kimliğimizin gereği olmak kaydıyla, elbette ki gerek ekonomideki gerekse hukuk sistemi işleyişindeki aksaklıkların ortaya konulması ve çözüm yollarını önerme sorumluluğunu da bir muhalefet partisi olarak üzerimize yüklenmiş görev sayıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı ve görüşlerimizi aktarma fırsatı verdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye, dünyanın yeniden şekillendirildiği bu süreçte asla oyun dışı kalamaz ve kalmamalıdır.

Ekonomik olarak yeniden kendi kendine yeten ülkeler ligine katılabilmemizin öncelikli gereğinin çokça üretim, hakça paylaşım ilkesinden geçtiğini ve bunun da ancak Karma Ekonomi sisteminin uygulanması, DPT’nın ve tabii ki beş yıllık Kalkınma Planlarının yeniden aktif hale getirilmesi ile gerçekleşebileceğini, tarımsal üretimin teşviki ve üretim dışı bırakılan 13,5 milyon hektar tarım arazisinin yeniden sisteme dahil edilmesini, Büyükşehir Yasasının değiştirilerek köylerin asli sahiplerine, yani köylülere geri verilmesinin zorunluluğunu dile getirdik.

"Baraj uygulaması kaldırılsın"

Aksakal, Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını önererek şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca; konumu ve özellikleri itibariyle 365 gün turizm potansiyeline sahip bir ülke olarak ekonominin büyütülmesine en önemli katkıyı bu alanda sağlayabileceğimiz gerçeğini vurguladık.

Hukuk yapımızda; başta kuvvetler ayrılığı prensibinin güvence altına alınması olmak üzere, YSK kararlarının denetimi konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun üst mekanizma olarak belirlenmesinin, Hakimlik mesleğinin oluşmasında yeni kriterler ortaya konulmasının, Hakim Yardımcılığı müessesesi ile Adli Kolluk yapısının oluşturulmasının, tutukluluk sürelerinin makul düzeyde sonuçlanması hususunun yasal bir statüye kavuşturulmasının önemini dile getirdik.

2017 yılında yapılan referandum ile uygulamaya geçen Cumhurbaşkanı Hükümet sistemiyle sağlanan yönetimde istikrar yanında Seçim Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle de baraj uygulamasının kaldırılarak temsilde adaletin de sağlanmasının “Adalet Mülkün Temelidir" kavramını güçlendireceği görüşümüzü bir kez daha paylaştık."

"Kadına şiddet olayları mutsuz bir toplum yapısının bir sonucudur"

DSP Genel Başkanı Aksakal, "Son günlerde sıkça yaşadığımız kadına şiddet olaylarının, mutsuz toplum yapısının bir sonucu olduğunu gözden uzak tutamayız. Bu sebeple yaşamını yitiren kadınlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, şiddet uygulayanları da lanetliyorum." dedi.

"Bir kereye mahsus 1500 TL yatırılsın"

Asgari ücret konusuna değinen Aksakal konuşmasına şöyle devam etti:

"İnsanların mutluluğunun da karnı tok, sırtı pek olmasıyla sağlanabileceği gerçeğinden hareketle, bizim önerilerimizin altında gerçekleşen Asgari Ücret kararını Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutacağını ümit ediyorum. 2.825,90 lira tutarın artırılması konusunda bir gerçekleşme sağlanamaması halinde yine bizim önerimiz olan bir kereye mahsus seyyanen 1.500.-TL ödeme yapılmasının olumlu sonuçlar doğuracağını bir kez daha burada paylaşmak istiyorum.

Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın yeni yılını yürekten kutluyorum, sizlere de sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyorum.”