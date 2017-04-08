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Erdoğan ile Bahçeli aynı sahneyi kullanacak

Yenikapı'ya kurulan sahne hem Erdoğan hem Bahçeli için kullanılacak

08 Nisan 2017 19:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Yenikapı'da kullanılacak olan 600 ton ağırlığında, 16 metre yüksekliğinde ve 95 metre genişliğindeki sahne, yarın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bugün Yenikapı Meydanı’nda düzenlenen “İstanbul Buluşması”na katılacak, "evet" oyu isteyecek.

Meydandaki dev sahneyi kurmak için 600 ton malzeme kullanıldı ve 22 kişilik ekip ise gece gündüz çalıştı. 

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre, bugünkü mitingin ardından yarın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aynı meydanda, aynı sahneyi kullanacak. MHP’li kaynaklar, “Biz de Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın mitingi için orada hazırlık yapan ajans ile anlaştık. Parasını verdik ve oradaki düzeneğin bir kısmını kullanacağız. Aynı sahneyi biz de kullanacağız ancak ses sistemi ile diğer teçhizat için kendi çalışmalarımız olacak” dediler.

 

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