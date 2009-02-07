Erdoğan ile Abbas görüştü

Başbakan Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.



Abbas'ı Esenboğa'da kalabalık bir grup karşıladı. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.



Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen yemekli toplantı saat 20.50'de başladı.

Başbakan Erdoğan'ın konuğu Abbas'ı karşılaması sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.



Yemekte, Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Büyükelçi Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Feridun Sinirlioğlu'nu, TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Zeyit Aslan, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ercan Özer, Filistin Ekonomi ve Sosyal İlişkiler Koordinatörü Vehbi Dinçerler de bulundu.



Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen yemekli toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.