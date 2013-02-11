Erdoğan: İktidarımın gideceğini de bilsem çözeceğim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Kayseri'de sivil toplum örgütleriyle buluştu. İmralı süreci, Suriye'deki iç savaş ve ekonomideki gelişmeler masaya yatırıldı. Başbakan, "Umudumuz var, iktidarımın gideceğini de bilsem terör sorununu çözmeye çalışacağım" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Soruları yanıtlayan Erdoğan İmralı süreci ve çözüm umuduna değindi.

Erdoğan, "İmralı sürecine her ilde olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli bir destek söz konusu. Çözüm umudumuz var. Bu iş çözülürse herkes kazanır. Siz de işinizi daha rahat yaparsınız. Süreç herkesin menfaatine. İktidarımın gideceğini de bilsem sorunu çözmeye çalışacağım. Bu sorunla ilgili elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Toplantıda Suriye'deki iç savaş da konuşuldu. Başbakan, bazı işadamlarının "Suriye yönetimi ile muhalifler arasında arabuluculuk denensin" önerisine karşı çıktı.

Başbakan, "Bunların hepsi denendi. Her seferinde Esad süre kazanmaya çalıştı ve katliamlarına devam etti. Artık arabuluculuk süreci geçti. Gelen bilgiler muhaliflerin sonuca ulaşmak üzere olduğu yönünde" dedi.

Başbakan Erdoğan, Saadet Partisi İl Başkanlığı ziyareti sırasında başkan yardımcısı tarafından karşılanmasına tepki gösteren Bartın Valisi'ne de sert çıktı.

Erdoğan, "Vali'nin yaptığını kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu tür davranışlara daha önce de tepki göstermiştim. Gereken yapılacak" şeklinde konuştu.

Erdoğan Kayseri'li işadamlarına şaka ile karışık ihracat siteminde de bulunarak "İhracatınız 1 milyar 700 milyon dolar. Gaziantep'in gerisindesiniz, biraz daha çalışmak lazım" dedi.

Edinilen bilgilere göre Kayseri'li bazı işadamları vergi sıralamasını örnek gösterdi ve Kayseri'nin iç kaynaklarında ihracat yaptığını da Başbakan’a ilettiler.