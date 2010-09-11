-ERDOĞAN: İKTİDARA GELMEYECEKSİN Kİ İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, programlarını iktidara gelmeden önce açıkladıklarını belirterek, ''Kılıçdaroğlu, 'İktidara geldiğimizde söyleriz' diyor. İktidara gelmeyeceksin ki... 'Başörtü meselesini biz hallederiz' diyor. 'Başörtü meselesini nasıl halledeceksin?' diyorlar. 'İktidara gelelim ondan sonra' diyor'' dedi. Erdoğan, Sarıyer Yenisular Caddesi'nde parti otobüsünden halka hitaben yaptığı konuşmada, anayasa değişiklik paketiyle ayaklarındaki prangadan kurtulmak ve daha çok hizmet etmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin daha çok hizmet beklediğini dile getiren Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılabilmesi için, gümbür gümbür yürüyebilmek için prangalardan kurtulunması gerektiğini vurguladı. -''BUNLARIN İLKESİ FALAN YOK''- ''İktidara gelince söyleriz'' diyenlerden olmadıklarını, programlarını iktidara gelmeden önce açıkladıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'İktidara geldiğimizde söyleriz' diyor. Yahu iktidara gelmeyeceksin ki... 'Başörtü meselesini biz hallederiz' diyor. 'Başörtü meselesini nasıl halledeceksin?' diyorlar. 'İktidara gelelim ondan sonra' diyor. Bu ülkenin genel ahlak kurallarına göre kim nasıl giyinirse giyinsin ya, sana ne. Eğer bu ülke bir özgürlükler ülkesiyse, özgürlükler ülkesinde buna niye müdahale ediyorsun? Hem 'özgürlükçüyüm' diyorsun, hem de gelip 'Ben ne kadar müsaade edersem o kadar özgürsün'. Böyle şey yok. Özgürlük kişinin kendi özgürlük sınırları içindedir ve bunu yaşamalıdır. Eğitim özgürlüğü, inanç özgürlüğü böyledir, sermaye özgürlüğü böyledir. Bunlara müdahale edilmez. Biz parlamentoda eğitim özgürlüğü için MHP ile iş birliği yaptık, 411 oyla parlamentodan geçirdik. Sayın Baykal, Sayın Kılıçdaroğlu bunu Anayasa Mahkemesine götürdüler. Altına imzaları koydular. O gün imzayı koyanlar bugün de 'Hallederiz' diyorlar. Dürüst olun dürüst. Akşam başka, sabah başka olmaz. Önceki genel başkan da sen de böylesin.'' -''BUNLAR ALTI OK'TAN BİLE SAPTILAR''- CHP'nin önceki genel başkanı Deniz Baykal ile YÖK meselesini baş başa konuştuğunu belirten Erdoğan, ''Ben dedim 'YÖK'ü ele alalım'. Bana 'YÖK meselesi rejim meselesidir' dedi. Şimdiki genel başkan, 'YÖK'ü masaya yatıralım, kaldıralım' diyor. Bu nasıl parti ya, sizin ilkeniz yok mu? Bunların ilkesi falan yok. Bunlar 6 Ok'tan bile saptılar. Ok şimdi farklı yerlere gitti'' diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da vatandaşların arasında Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Erdoğan konuşmasının ardından Kağıthane'ye geçerken Sarıyer sahilindeki vatandaşları selamladı.