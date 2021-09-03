Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin neresinde solcu varsa komünist varsa buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz. Biz bu yolları tünelleri yapacağız, sizin gücünüz bunları engellemeye yetmez." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İyidere-İkizdere Yolu yaklaşık az önce bakanım da ifade ettiler ama 38 kilometre, Hurmalık Tüneli’mizin biri 850 metre, diğeri 720 metre, bağlantı yolları 3.6 kilometre uzunluğa sahiptir. Bu yol Avrupa’dan gelip, Orta Asya’ya uzanan Kafkasya koridorunun en önemli güzergahlarının birinin üzerinde yer almaktadır. Aynı şekilde bu proje Rize-Mardin hattındaki Kuzey-Güney ulaşım aksının da en kritik kısımlarından biridir. Özellikle kış aylarında ulaşımda çok ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge artık güvenli, konforlu ve hesaplı bir sürüşle geçilebilecektir. Tüm bu yolların bugün yaklaşık 31 kilometresini hizmete alıyoruz. Kalanı da en kısa sürede tamamlanıp trafiğe açılacaktır.

İyidere Lojistik Limanı’nın da devreye girmesiyle çok sayıda firma bu bölgede üretim ve lojistik faaliyetine başlayacaktır. Böylece dünyanın yıldızı giderek yükselen Doğu Karadeniz de yavaş yavaş şekillenmeye başlayan büyük ekonomik potansiyelinin alt yapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Sanayisi ile turizmiyle giderek gelişen bu bölgede yaptığımız her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz.

Yarın da Salarha Tüneli’nin açılışını yaparak Rize’mizin kuzeyi ile güneyini birleştireceğiz. Böylece artık Rize’nin gelişme, büyüme, gelişme konusunda hareket alanı fevkalade artacaktır. Yarın açılışını yapacağımız bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sel felaketi

Son dönemde Karadeniz sahili boyuncu Giresun, Rize Artvin'de gerek Kastamonu'da yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. İlçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da bir yıla kadar tüm çalışmaları tamamlamış olacağız.

"Durmak yok yola devam dedik"

Avrupa’da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığının haberlerini sizler de televizyonlarda izliyorsunuz. Aynı dönemde biz felaketin ardından üç beş güne kalmadan gerektiğinde helikopterle jeneratör taşıyarak, askerimizin envanterindeki seyyar köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz. Bartın’da felaket, oradayız. Sinop’ta felaket, oradayız. Kastamonu’da, Artvin’de, Rize’de felaket, oradayız. Antalya’da, Muğla’da yangın, oradayız. Durmak yok, yola devam dedik.

"Ne kadar sol, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar"

Ama birileri de biz bu adımları atarken, acaba nasıl biz bunların önünü keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar, haya yok. Ya bir dikili taşınız olsun be. Var mı bunların bir dikili taşı? Yok. Şimdi biz İkizdere’de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar çıkıyor Ankara’dan geliyor. Eee, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarfediyorlar. Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri, yolları, tünelleri yapıyoruz, yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez.

"Zillet ittifakı"

Bu kardeşiniz, 15 Temmuz’da o FETÖ darbe girişimine uğradığı zaman, kalktım Marmaris’tan uçakla İstanbul’a, havalimanına geldim. Fakat benden yarım saat önce de bay Kemal (Kemal Kılıçdaroğlu) oradan tankların arasından kaçarak, Bakırköy Belediyesi’ne gitti. Ve Bakırköy Belediyesi’nde de kahvesini yudumlamaya başladı. Haberim olsaydı ben de orada beklerdim diyor. Yalan. Bu zaten yalancı Kemal değil mi? Hayatı yalan. Kardeşlerim Rize, bu yalan terörüne 2023’te en büyük dersi verecektir diyorum. Malum, Millet İttifakı diye bir zillet ittifakı var ya bunlara en büyük dersi, ben inanıyorum ki, Rize, hemşerilerim verecektir. Fakat çok çalışacağız ha. Nerede hemşerimiz varsa onları uyaracağız.

Enflasyon

Önceki gün 2’nci çeyrek büyüme makamının rakamının müjdesini almıştık. Türkiye ekonomisi 2'nci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra 2’nci en büyük büyüyen ülke. Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması müjdesiyle güne başladık. Ağustos ihracatımız 19 milyar doları, yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 140,2 milyar doları, 12 aylık ihracatımız da 207,5 milyar doları bularak büyüme rakamlarını Elhamdülillah teyit etti.”