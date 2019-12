-ERDOĞAN: İKİYÜZLÜ SİYASET YAPMADIK TEKİRDAĞ (A.A) - 31.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıllık iktidarları boyunca ikircikli, ikiyüzlü, her tarafı idare eden o köhne siyaseti asla yapmadıklarını, ellerinin tersiyle ittiklerini belirterek, ''Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Biz Van'da ne konuştuysak Tekirdağ'da da onu konuştuk'' dedi. Erdoğan, partisince Tekirdağ Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen ''Referanduma evet'' mitinginde yaptığı konuşmada, CHP'nin Silivri'nin avukatlığına soyunduğunu, onların Bingöl'de de ''demokratım'' dediklerini, Bingöl'ün de bunu yutmadığını ve hesabını sorduğunu söyledi. AK Parti'nin Türkiye partisi olduğunu, 81 ilin 81'inde de bulunduğunu belirten Erdoğan, diğer partilerin bu illerde olmadığını ifade etti. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Çünkü bunlar, kimisi diyor ki 'Ben filanca etnik unsurun temsilcisiyim.' Filanca diyor ki 'Ben falanca etnik unsurun temsilcisiyim.' Birisi diyor ki, 'Biz denizlerin, sahillerin partisiyiz.' Ne güzel. Biz de Türkiye'nin partisiyiz. Farkımız bu. Birisi diyor ki, 'Ben Kürtlerin partisiyim.' Ben onlara diyorum ki, 'Bak yanlış yapıyorsun. Sadece benim Kürt kökenli vatandaşlarımın partisi olma, böyle siyaset olmaz, tüm Türkiye'nin partisi ol.' Dayatmayla siyaset olmaz. AK Parti Kürt kökenli vatandaşlarımın da partisi mi? Partisi. İçinde sadece 60 aslen Kürt kökenli milletvekili var. Şu anda Türkiye'nin her yerinde teşkilatıyla, örgütüyle olan tek siyasi parti AK Parti. Öbür taraf da diyor ki, 'Kürtlerin partisiyim.' Geç Allah'ını seversen. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, 73 milyonun partisiyiz. Utanmadan, sıkılmadan 'Ben Türküm diyemeyen bir başbakan' diye pankart asıyor. Kim yapıyor bunu? MHP. Ayıptır, insan utanır, sıkılır bir defa. Milletimiz bizim ne olduğumuzu biliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak 7 düvele kendisini anlatmış bir başbakanı size izah etmeye zaten ihtiyacım yok. Beni millet biliyor.'' Erdoğan, her bir vatandaşın yaşam tarzı, değerleri, inancı, hakkı ve hukukunun kendilerinin teminatı altında olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu, bunun gereğini bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirtti. CHP ve MHP'nin halk oylamasını bir güven oylamasına, genel seçime dönüştürmeye gayret ettiklerini, işi yolundan çıkarmak istediklerini ifade eden Erdoğan, bu partilerin, Anayasa paketinin içinde ne olduğunu halka anlatmadıklarını söyledi. Erdoğan, kendilerinin Anayasa değişiklik paketinde ne olduğunu halka anlattıklarını, bunu da halkın neye ''hayır'' ya da ''evet'' diyeceğini bilmesi için yaptıklarını dile getirerek, halkın burada statüko ile geleceği arasında bir tercih yapacağını belirtti. ''AK Parti kendi geleceğini, Tayyip Erdoğan kendi geleceğini kurtarmak için bunu yapıyor'' dendiğini vurgulayan Erdoğan, ''Geç onu geç. Biz bu yola çıkarken her zaman söylüyorum, 'Menderes'in akıbetini bilmiyor musun?' diye bizi tehdit edenlere sesleniyorum: Biz yola çıkarken o beyaz önlüğümüzle beraber bu yola çıktık. Bu yola böyle çıktık. Ey beyefendiler! Biz bu mücadelede her şeyimizi ortaya koyarak bu yola çıktık. Şu anda ama CHP, ama MHP diyorlar ya, sözlerinin arkasında değiller. Bunlar özgürlükçü değil, bunlar demokrat değil'' diye konuştu. Mitingde, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı platformun arkasındaki binada yer alan MHP Tekirdağ Merkez İlçe Başkanlığının ''Ülke için bir hayır yeter'' yazılı pankartı dikkati çekti. Bu arada, katılımcılara üzerinde ''evet'' yazılı şapka ve tişörtler dağıtılırken, sıcak nedeniyle miting alanındaki vatandaşların üzerine su püskürtüldü.