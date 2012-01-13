-Erdoğan: ''İkinci santralin adımlarını atıyoruz'' İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den sonra elektrik tüketimi en hızlı artan ülkenin Türkiye olduğunu, bu artışı son derece rahatlıkla karşılayabildiklerini ifade ederek, ''Çin'den sonra elektrik tüketimi en hızlı artan Türkiye olarak bir şeyin farkına varacağız. Elektrik veya enerji tüketimi noktasında fazla enerji tüketmek aslında bir geriliğin ifadesi de değildir. Bu da aslında bir gelişmenin refah düzeyinin arttığının işaretidir. Eğer siz fazla enerji tüketebiliyorsanız ülke olarak da gelişiyorsunuz demektir'' dedi. Erdoğan, Wow Otel'de düzenlenen 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'nun ikinci gününde yaptığı konuşmada, foruma destek veren, katkı sunan tüm kurumlara, özel sektöre, iş adamlarına ve katılımcılara şükranlarını sunduğunu söyledi. Son 9 yılda üretimde, iletimde, dağıtımda 86 milyar liralık yatırım gerçekleştiğini ve bu yatırımın yüzde 63'ünü de özel sektörün yaptığını kaydeden Erdoğan, kendilerinin serbest piyasanın önünü açtıklarını, özelleştirmeleri yaptıklarını, enerji yatırımlarını teşvik ettiklerini ve bugün elektrik enerjisi ihtiyacını sorunsuz olarak karşıladıklarını belirtti. Enerjide kurulu gücü yüzde 67 yükselttiklerini, santral sayısını yüzde 113 artırdıklarını ifade eden Erdoğan, elektrik ihtiyacının bu şekilde artmaya devam edeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, ''2023 yılında, bugüne göre iki kat daha fazla elektrik tüketeceğiz ve yapacağımız yatırımlarla bu ihtiyacı da inşallah karşılamış olacağız. Şu anda attığımız adımlar var. Mesela nükleer enerjiye geçiyoruz. Şu anda çalışmalarımız başladı. İnşallah 6 sene sonra Akkuyu nükleer enerji santralimizi bitirmiş olacağız. Çalışmalar başladı. Şimdi ikinci nükleer enerji santralinin adımlarını atıyoruz. Ama bakıyorsunuz Türkiye'de öyle bir siyaset var ki hemen bunu durdurmak için bir gayretin içine giriliyor. 'Bu insan hayatını tehdit ediyor, şudur budur vesaire...' Bütün bunların hepsi bir oyun. Emperyal güçlerin özellikle Türkiye üzerindeki oyunudur. Hedef, insanın mutluluğu, refahı olduktan sonra biz bu adımları tabii ki insanımıza zarar vermemek kaydıyla atmak durumundayız, atıyoruz ve atacağız. Özellikle yenilenebilir enerjide, rüzgar, jeotermal, güneş, nükleer gibi alanlarda da dev yatırımlar yapıyoruz, yeni yatırımlara da hazırlanıyoruz. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan Türkiye'nin enerji ihtiyacını bu noktada karşılamaya devam edeceğiz'' diye konuştu.