Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı”nı açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre, yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydeden Erdoğan, yaralılar için de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce sabah 06.30 civarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır.

"Belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkarak icraatlarımızın değerlendirmesini yapacağız"

-3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olarak inşallah bundan sonra da belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkarak icraatlarımızın değerlendirmesini yapacağız.

-Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

"100 günlük icraat programının yüzde 97'sini gerçekleştirdik"

-İkinci 100 günlük programda da aynısını yapacağız. Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin milletimizin düşmanlarının kulak asmayacağız. Kirli planların, ekonomik tetikçilerinin, menfaatperestlerin ülkemiz arasına girmeye müsade etmeyeceğiz. Hakkın ve halkın rızası için gözünü Türkiye'ye çevirmişler için üretmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen 100 günlük icraat programının yüzde 97'sini gerçekleştirdik.

-400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Aralarında önemli, tarihi, umut ve heyecanla beklenen projeler bulunuyor. 29 Ekim'de Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etap açılışı yaptığımız İstanbul Havalimanı gurur abidelerimiz arasında yerini aldı. Yılda 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacak havalimanımız, dünyada parmakla gösterilen projelerden biri olmuştur.

"100 günlük icraat programımızdaki 60 eylemin 10 tanesinin mevzuatını hazırladık"

-Geride bıraktığımız dönemlerde büyükşehirlerdeki vatandaşlarımıza millet bahçelerinden 5 tanesini de hizmete sunduk. Güzellikleri görüyorsunuz. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin toplam büyüklüğü 1,5 milyon metrekare. Bahçelerimiz, otoparklardan ibadethanelere, oyun alanlarına kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek noktada. 28 adet millet bahçesini de onayladık. İnşallah 81 ile kazandıracağız. Büyükşehirlerimizde de inşasına devam edeceğiz.

-Öte yandan 100 günlük icraat programımızdaki 60 eylemin 10 tanesinin mevzuatını da hazırladık. 3. tarafların onayını gerektiren 32 eylemde yüzde 80'in üzerinde karşılık aldık. Aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizi kısa zamanda bitirerek milletimize olan vaatlerimizi yüzde 100 gerçekleştireceğiz. Ayrıca 24 milyar liralık 450 eylemi bitireceğiz. Öne çıkan projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

"Bürokraside ataleti giderecek bazı adımlar atıyoruz"

-Cumhurbaşkanlığı devleti temsilin yanı sıra yürütme lokomotifi, kamunun itici gücüdür. Bürokraside ataleti giderecek bazı adımlar atıyoruz.

-Yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı programını hayata geçiriyoruz. 81 il karnesi projesini devreye alıyoruz. Mevzuat bilgi sisteminin güncellenmesini temin ediyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarına yardımcı olmak için üniversitelerimizde kariyer merkezleri kuruyoruz. Türkçemizin doğru kullanımı için kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile uğraşıyoruz. Eylem planının hazırlanmasını temin ediyoruz. Milletimizle paylaştığımız bazı başlıklar. Tüm meselelerin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz.

-Bazı bakan arkadaşlarım bütçe müzakereleri sebebiyle, şehir dışı toplantıları sebebiyle aramızda değil. Adalet Bakanlığımız dava başlangıcından bitiş tarihlerinin ilgililere bildireceği yargıda hedef süreyi başarı ile tamamladı. Adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak uygulamayı 1 Ocak itibariyle hayata geçiriyoruz. Konya ve Sakarya bölge adliyelerini faaliyete alarak İstanbul ve Ankara'nın yükünü 90 bin azalttık.

"Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor"

-Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.

-Aile Çalışma Bakanlığı ile 1 milyon aileyi ziyaret ettik. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerine faaliyetlerine 10 bin kişinin katılımını sağladık. Sosyal çalışma programını hayata geçirdik. Bağ-kurlulara ödeme kolaylığı sağladık. 408 bin Bağ-kurlu vatandaşımızın başvurularını almaya başladık. Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık. Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var.

"Emlak Bankası'nın yapılandırma sürecini tamamlıyor, faaliyete alıyoruz"

-Aile sosyal destek programını muhtarlarımızın katkısıyla kolaylaştırıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda sıfır atıkla 750 kamu kurumunda sistem hayata geçirdik. İmar barışında 8.5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık. Millet bahçelerimizi 81 ile yaygınlaştırıyoruz. Daha yeşil şehirler için 41 km bisiklet yolu yapıyoruz. Sıfır atık kamu kurumu sayısını 13 bine çıkarıyoruz. Emlak Bankasının yapılandırma sürecini tamamlıyor, faaliyete alıyoruz.

"FETÖ'nün yurt dışı yapılandırılması ve finansal ayağı için yeni adımlar atıyoruz"

-Dışişleri Bakanlığımızda ise FETÖ ve PKK-PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Avrupa ülkeleri ve ABD nezrinde diplomatik ilişkiler yürüttük. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemleri için de imkan tanıdık. Basra başkonsolosluğumuzun Irak makamlarından alınmasını sağladık. FETÖ'nün yurt dışı yapılandırılması ve finansal ayağı için yeni adımlar atıyoruz. Rusya ile vize muafiyeti için görüşmelere ivme kazandırıyoruz.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kış öncesi çalışmalarını hızlandırarak Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe ve 4 organize sanayi bölgesi doğalgazın konforu ile tanıştırdı. Deniz ve sondaj çalışmaları ile 2. gemimizin sözleşmesini imzaladık. O da çalışma ekibimize katıldı. Özbekistan ve Sudan'da jeo-kimya çalışmalarımızı tamamladık. Afrika'da da yaygınlaştırdık. Gerek devlet, gerek özel sektör olarak tarım alanında çalışmalara Türkiye olarak gireceğiz. Tuz Gölü kapasitemizi artırdık. Kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açtık. 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıktık. TürkAkım projesinin ülkemiz kısmına başlıyoruz, 2019 sonuna kadar bitireceğiz. Batıda ne varsa Doğu ve Güney Doğu'da o var. Türk Kürt Çerkez ayrımı yok. Yaradılanı Yaradandan ötürü sevdik.

"Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki..."

-Hayvan hakları çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hakkari doğal gaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin tümüne doğal gazı ulaştırmış oluyoruz. Elektronik maden projesini faaliyete geçiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız... 150 mahalle tipi spor sahasını geride bıraktığımız 100 günde tamamladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Bay Kemal ne diyor hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki... Bu memlekette neler var, neler var... 2002'de 186 bin yurt yatak kapasitesiydi. Tamamı ranzaydı. Şimdi Bay Kemal 689 bine çıkardık. Yarıdan fazlası karyola tipi. Hepsini karyola yapacağız inşallah. Bay Kemal ben sana hepsini gösteriyorum, sen sadece yalan söylüyorsun. İlkokuldaki çocuklara sportif tarama yaptık. Beslenme yardımlarına barınma yardımlarını da ekledik. Bay Kemal inanın bunu da bilmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga.

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız, omuzlarına en fazla yük olan bakanlık oldu"

-17 dakika projesi ile uzmanlarla gençlerimizi bir araya getiriyoruz ve bir gençlik radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yayılması için 33 milyon 600 bin liralık destek veriyoruz. 100 günde 100 milyon projesi ile 34 futbol sahası ile basketbol, voleybol sahası, 6 yüzme havuzu yapımı sağlıyoruz. Vakıfbank voleybol takımı dünya şampiyonu oldu, aradım tebrik ettik. Eczacıbaşı dünya 3'üncüsü oldu. Baskette de zorluyoruz, orada da yakalayacağız. 81 milyonluk Türkiye'ye yakışır yapmamız lazım. Okul öncesi başlatacağız. Öncesinde yüzme neden başlamasın, dünya böyle yapıyor, biz de yapacağız.

-Hazine ve Maliye Bakanlığımız... Omuzlarına en fazla yük olan bakanlık oldu. Bir taraftan ekonomik saldırılarla bir taraftan eylemleri hayata geçirdik. İhale altyapısı oluşturduk. Kamu nakit verimliliği arttırmak için tek hazine sistemini geliştirdik. Türkiye Kalkınma Bankasını yeniden hayat geçirdik. Yeminli mali müşavir raporu ile iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılması konusunda sistem geliştiriyoruz.

Kimlik ve sürücü belgesinde randevu değişikliği

- İçişleri Bakanlığı terör örgütleri, düzensiz göçmen gibi konularla ilgilenmek Ağrı ve Iğdır'ın güvenlik duvarına güvenlik sensörü, kamera ve aydınlatma kurduk. Mobil plaka tanıma sistemini 614'e çıkardık. Yaralama ve ölümlü trafik kazaları oranını yüze 2 düşürdük. Bu bakanlığımızın 15 ayrı hizmetini elektronik devre üzerinden sunduk. Uyuşturucu ile mücadele için 81 ilimizi kapsama aldık. 31 ilde daha narkotimler kurduk. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardık. Düzensiz göçe karşı Iğdır, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de geri gönderme sistemi kurduk. İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km sınır aydınlatması, güvenlik sistemi, kamera aydınlatmayı daha devreye alıyoruz. 112 acili 44 ile çıkarıyoruz. Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu ssitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz.

AKM'nin ihalesi ocakta

Kültür ve Turizm Bakanlığımız... 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Şanlıurfa Göbeklitepe'nin ziyarete açılması amacının sonuna geldik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla'da 5 tematik müzeyi açtık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik çalışmaları yaptık. AKM'nin de Ocak ayında ihalesi yapılmak sureti ile hemen temeli atılacak ve dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek opera merkezi haline getireceğiz.

İkinci 100 günlük dönemde 8 külliye ve caminin restorasyonu daha tamamlanacak.

"Taşımalı sistemi kullanmak durumundasınız"

Temel eğitimden orta öğretime geçiş sürecinde sade ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturuyoruz. Bay Kemal taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu sınıf var mı? Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Öyle yerler var ki bunlarda çok çok cüzi kısmi bir şey oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak durumundasınız. 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal.

Bedelli askerler

Milli Savunma Bakanlığı 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.

"Bu bize yakışır mı?"

Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik.

"Bay Kemal, seni açılışa davet ediyorum"

Manisa Elazığ ve Eskişehir'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduğunu gör gör de yalandan kurtul. İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz.

Çiftçilere hibe desteği

Türkiye açık kaynak platformu kurarak yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık 210 milyon lira hibe desteği verdik. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. 50 bin koyun verdik Ziraat Bankası kredisiyle. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği veriyoruz.

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.