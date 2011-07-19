Erdoğan: İki devlet anlayışı kabul edilmezse çözüm olmaz

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs'' diye bir devletin olmadığını" belirterek, "Kuzey Kıbrıs'ta kimseye operasyon izni veremeyiz" dedi. Erdoğan, Rum kesimi ile olan sorunlara değinirken, ''Her zaman şunu söyledik, adil, kapsamlı ve kurucu iki devlet anlayışı kabul edilmediği sürece burada bir adım atılması mümkün değildir'' açıklamasında bulundu.



Başbakan Erdoğan 61. Hükümet kurulduktan sonra ilk yurt dışı gezisini KKTC'ye yaptı. Erdoğan, 20 Temmuz 1974'te yapılan Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü nedeniyle KKTC'de kutlanan Barış ve Özgürlük Bayramı için özel uçak ''ANA'' ile adaya gitti. Erdoğan’ın ziyaretine eşi Emine ve kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de katıldı.





'KIBRIS MESELESİ GELECEK NESİLLERE KARŞI ORTAK BORCUMUZDUR'



Konuya sadece Kıbrıs perspektifinden değil, çok daha geniş bir vizyondan baktıklarını bildiren Erdoğan, ''Zira Kıbrıs sorunu etkileri itibarıyla sadece ada ile sınırlı kalan, lokal bir mesele değildir. Bölgesel boyutları, uluslararası ve küresel etkileri olan bir meseledir'' dedi.

Başbakan Erdoğan, bu nedenle çözüm hedefine ulaşılmasının sadece adadaki taraflar için değil, bölgedeki tüm ülkeler için yeni perspektifler sunacağını, uluslararası barışa çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



Erdoğan, çözüme ulaşmış bir Kıbrıs'ın iki garantör devlet Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde başlattıkları yeni dönemde ortak geleceğin sağlam temelleri arasında yer alma potansiyeli de taşıyacağını belirtti. Gerekli siyasi iradenin Rum tarafınca da süratle ortaya konulması halinde iki kesimli, iki toplumlu ve siyasi eşitlik temelinde iki kurucu devlete dayalı bir federasyon çerçevesindeki çözüm hedefine kısa zamanda ulaşılmasının zor olmadığını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Şunu asla unutmamamız lazım; Kıbrıs meselesi yalnızca bugüne ait bir sorumluluk değildir. Aynı zamanda gelecek nesillere karşı ortak borcumuzdur. Bu meseleyi ilanihaye çözümsüz bırakamayız. Adada yaşayan veyahut da orada bugüne kadar bu çileleri çeken tarafların geleceğini ilanihaye sıkıntı ve belirsizlik altında tutamayız'' dedi.

Kıbrıs'ın artık bir uzlaşı içine girmesi, kabuklarını kırması, özgür ve kişilik sahibi bir ülke olarak dünyadaki güçlü yerine alması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin anavatan ve garantör ülke olarak Yunanistan ile hatta İngiltere ile bu konuda işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum halkının da barış yönünde cesaretle adım atması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:





KIBRISLI TÜRKLERE HAKSIZLIK



''Hükümet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki haksız kısıtlamaların kaldırılması için gayretlerimizi aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Zira Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında ortak bir gelecek öngörülüyorsa Kıbrıslı Türklere haksız bir şekilde tecrit uygulayarak bu geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bizim önceliğimiz KKTC'nin kendi ayakları üzerinde güvenle durabilmesi, kalkınması ve gelişmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, bu yönde KKTC Hükümetiyle el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede ziyaretim sırasında muhataplarımla KKTC ekonomisinin sağlıklı biçimde geliştirilmesi ve ülkedeki refah seviyesinin Kıbrıs Türk halkının layık olduğu kalkınma düzeyine ulaşabilmesine yönelik olarak atılabilecek ilave adımları da ele alacağız.



Erdoğan, ''Kıbrıs Türk halkının huzurunu ve refahını teminat altına almak için her türlü tedbiri almaya kararlıyız. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de şartlar ne olursa olsun Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz, bu haklı mücadelelerinde Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız''





'GÜNEY KIBRIS'LA MASAYA OTURMAYIZ'



“Tanımadığımız bir yönetimle nasıl olur da aynı masaya oturmayı kabul ederiz. AB ne düşünür, bizi ilgilendirmez, AB bunu kabul ederken düşünseydi, bize karşı yanlış yaptılar, bize karşı dürüst davranmadılar. Kıbrıs’ta müstakil bir Kıbrıs devleti diye bir şey yok. Onlar sadece Güney’de var”





'KİMSEYE OPERASYON MÜSAADESİ VEREMEYİZ'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şehit kanlarıyla, gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde kimseye operasyon müsaadesi veremeyiz. Her zaman şunu söyledik: Adil, kapsamlı ve kurucu iki devlet anlayışı kabul edilmediği sürece burada bir adım atılması mümkün değildir'' dedi.



Erdoğan, ''Yarın 20 Temmuz sizlerle birlikte yine Kuzey Kıbrıs'ımızda Özgürlük Bayramımızın yeni bir yıl dönümünde birlikte olacağız'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



''1974 hiç bir zaman bizim anılarımızdan çıkmıyor, çıkmayacak. Biz, artık farklı bir sürecin içerisindeyiz, kimse ama kimse Kuzey Kıbrıs'ın Türk'üne hiçbir zaman kalkıp da kölelik uygulamasını yapamaz. Kimse kendine göre kuracağı hesaplarla Kuzey Kıbrıs üzerinde çeşitli planlar uygulayamaz. Ne ambargo ne izolasyon. Bunların hiçbirisi Kuzey Kıbrıs'a uygulanamaz.





'BİZ ET VE TIRNAK GİBİYİZ'



''Biz et ve tırnak gibiyiz. Kim ki bu vücudun azalarını, uzuvlarını birbirinden ayırmak istiyorsa yanlış bir yoldadır. Şunu iyi bileceğiz: Bu topraklar şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuş topraklardır. Dolayısıyla şehit kanlarıyla, gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde kimseye operasyon müsaadesi veremeyiz. Her zaman şunu söyledik: Adil, kapsamlı ve kurucu iki devlet anlayışı kabul edilmediği sürece burada bir adım atılması mümkün değildir.''





'ŞU ANDA KIBRIS DİYE BİR DEVLET YOKTUR'



Başbakan Erdoğan, ''Şu anda Kıbrıs diye bir devlet yoktur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vardır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır'' dedi.





'AB SÖZÜNDE DURMADI'



Erdoğan, Burgenstock'ta gerçekleştirilen görüşmelere değindi



''Oturduk konuştuk ama onlar buna sadık kalmadılar. Biz sadık kaldık. Siz sadık kaldınız, yüzde 65 'evet' dediniz. Ama Güney yüzde 75 'hayır' dedi. AB müktesebatında böyle bir yapı yoktur. Sözlerinde durmadılar ama; siz sözünüzde durdunuz ve biz haklıyız. Şimdi dünyanın neresine gidersek gidelim, sizin o tavrınız her yerde bizim haklılığımızı ifade ediyor. Biz onlara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki; 'siz bizden ne istediniz? Referandum. Yapıldı mı bu referandum? Yapıldı. Peki Kuzey sizin arzularınız istikametinde 'evet' dedi mi? Dedi. Güney 'hayır' dedi. Peki siz onları ödüllendirdiniz. Kuzey'e ne yaptınız?''





'ARAMIZA FİTNE FESAT SOKANLARA İZİN VERMEYİNİZ'



Türk tarafının haklı olduğunu, haklı olduğu için de güçlü olduğunu ifade eden Erdoğan, KKTC'lilere, ''Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın; biz biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Sizlere Anavatan'dan getirdiğim selam ile sesleniyorum. Aramıza fitne-fesat sokmak isteyenlere, sakın ha aldanmayınız'' diye seslendi.





'SU SORUNU ORTADAN KALKACAK'



Erdoğan, en kısa zamanda Kuzey Kıbrıs'ın, alt yapısıyla, üst yapısıyla daha güçlü bir hale geleceğini dile getirerek, yarın da bir çok yatırımların açılışının yapılacağını anlattı.

Bu alt yapı, üst yapı çalışmalarının daha hızla devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Duble yollarla inşallah Kuzey Kıbrıs'ımızın her yanını tamamıyla ulaşımda farklı bir konuma ulaştıracağız. Temelini biliyorsunuz Mart ayında attık. Artık Türkiye'den, burada da oluşturacağımız barajlara suyumuz geliyor. 3 yıl içinde bu projeyi tamamlayacağız. Artık Kuzey Kıbrıs'ın tamamıyla su sorunu diye bir şeyi olmayacak.

Elektrik enerjisi sorunumuz zaten yok. Ama Güney'in halini görüyorsunuz değil mi? Fakat şu anda sizler, Türkler olarak Rumlara bir insanlık dersi verdiniz. 'Bizde var, size de elektrik veriyoruz' dediniz. Aksi birşey yapmadınız. Niye? Çünkü bizlere yakışan o da onun için.

Sevgili kardeşlerim, bu akşam bazı programlar var, bir taraftan onları halledeceğiz. Ve yarın anma törenlerinde sizlerle bir arada olacağız. Şunu unutmayın; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir kardeşiniz olarak, tüm bakan arkadaşlarımla, hükümetimiz olarak, milletimiz olarak biz sizleri seviyoruz. Ve birliğimiz, beraberliğimiz gücümüz olacaktır. Bunu unutmayın. Ve bu gücümüzü inşallah kimse zafiyete uğratamayacaktır.''



KKTC ZİYARETİNDEN NOTLAR



Başbakan Erdoğan, havaalanında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile bir süre görüştükten sonra, yürüyerek konuşma yapacağı alana geldi.



Erdoğan'ın konuşmasından önce, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve KKTC'li bakanlar otobüse çıkarak, halkı selamladılar.



Alanda ''Ne Mutlu Türküm Diyene'', ''Ne Mutlu KKTC'liyim Diyebiline'', Hoşgeldiniz Başbakanım, hoşgeldiniz büyük usta'', ''El ele, gönül gönüle Anavatan, Yavruvatan, Hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan'' yazılı pankartlar açıldı ve ''Onuncu Yıl Marşı'' söylendi.



Erdoğan'a havaalanından Lefkoşa'ya giderken vatandaşlar açtıkları çeşitli pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.



Billboardlarda ise,''Dünümüz bir, yarınımız bir, tek yüreğiz'', ''20 Temmuz bayramınızı kutluyoruz'' şeklinde yazılar yer aldı.



