Erdoğan: İslam Teşkilatı'nda 'kadın konseyi' oluşturalım, hanımlar sorunlarını kendileri halletsinler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Örgütlenmesi'nin oluşturulmasını Kahire toplantısında gündeme getirdiklerini ancak bu konuda bir adım atılmadığını belirterek, "İstanbul'da düzenli aralıklarla toplacak kadın konferanası oluşturulmasını teklif ediyoruz. Müslümanların kadın olarak kendi dertlerini ortaya koyabilecekleri bir konseyinin olması şarttır. Kadınlarla ilgili konuları da biz mi konuşacağız? Bırakalım sorunlarını kendileri halletsinler" dedi.

Erdoğan ayrıca, Kızılay'ın kriz durumlarında önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Müslümanların ve tüm insanların karşılıştığı krizlerde önemli görevler üstlenen bir Türk Kızılay'ımız var. Diyorum ki kızılaylarımız arasında dayanışma olmalı. İslam ülkeleri arasında bir ortak kızılay oluşturulmalı." diye konuştu.

13. İslam Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Dünya 1. Dünya Savaşı şartlarında değildir. Dünyada şartlar değişti. Birleşmiş Milletler'in reform etmesi şarttır. Kendisi adaletsizlik üzerine kurulu sistemin dünyaya adalet sağlaması mümkün değildir. Bir kez daha Birleşmiş Milletler yapısının yeniden belirlenmesi çağrımı tekrarlıyorum.

Bizde bir söz var 'süt ağlayan bebeğe verilir, ağlamayana verilmez.' Bizler hakkımızı aramanın mücadelesini vereceğiz.

"Kadın konferansı oluşturulmalı"

İnsanların ve Müslümanların yarısını oluşturan kadınların, ailenin taşıyıcısı olma vasıflarını güçlendirmeye kadar, toplumda etkili olması için gayret etmeliyiz. Bu çerçevede, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir teklifim var, bundan önceki Kahire toplantısında bu gündeme gelmiş, fakat o günden bu güne İslam İş Birliği Teşkilatı'nın bir kadın konseyi örgütlenmesi yapılmamıştır. Bir kadın konferansının oluşturulmasını teklif ediyoruz. Zira Müslümanların, kadınların dertlerini ortaya koyabileceği bir konseyinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarla ilgili konuları da biz mi konuşacağız? Bırakalım sorunlarını hanımlar halletsinler.

"İslam ülkeleri arasında bir ortak Kızılay oluşturulmalı"

Müslümanların ve tüm insanların karşılaştığı krizlerde önemli görevler üstlelen bir Türk Kızılay'ımız var. Diyorum ki kızılaylarımız arasında dayanışma olmalı. İslam ülkeleri arasında bir ortak kızılay oluşturulmalı.

"Filistinlilerin uğradığı zulüm bağrımızdaki bir yaradır"

Filistin'li kardeşlerimizin İsrail zulümü altında kan ağlaması İslam dünyasının ibağrında bir yara olmaya devam ediyor. Filistinle birlikte tüm bölgede kalıcı barış erdilmesinin yegane yolu işgalin sona ermesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletidir.

Bizim için utançtır

Akdeniz'de Ege'de botlarla Avrupa'ya gitmeye çalışanların neredeyse tamamının müslümalardan oluşması bizim için utanç kaynağıdır. Bizim sadece egede kurtardığımız insan sayısı 100 bin'e ulaştı.

Bir zamanlar benzer gerekçelerle Avrupa'dan bize yapılan göçün şimdi değişmesinin nedenlerini aramak zorundayız.