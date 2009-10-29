'Erdoğan Iğsız Paşa'nın görevden alınmasını isteyecek'

Gözler Erdoğan ile Başbuğ'un haftalık olağan görüşmesinde. Ancak bu buluşma diğerlerinden çok farklı olacak.







Taraf Gazetesi'nin bugün sürmanşetten duyurduğu iddiaya göre, Başbakan Erdoğan 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız dahil İrticayla Mücadele Planı'yla ilgili bütün subayları açığa almasını Başbuğ'dan isteyecek.Taraf gazetesinde Fikret Karagöz'ün AKP'ye yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Erdoğan, cuntacı olduğu ileri sürülen subayların peşini bırakmayacak.





Detaylı görüşme yapılacak

Pakistan'da yaptığı açıklamada "Türkiye'ye döndükten sonra konuyu detaylı bir şekilde Genelkurmay Başkanı ile görüşeceğim diyen Erdoğan'ın Başbuğ ile yapacağı haftalık görüşme önem kazandı.

AKP kaynaklarının 29 Ekim kutlamaları nedeniyle yarına sarkması beklenen kritik zirveyle ilgili düşünceleri şöyle: "Ortada anayasal bir suç mevcuttur. Bu suçun yasalarda karşılığı neyse onun yerine getirilmesi istenecek. Başbakan'ın bu konuda çok kararlı olduğunu yaptığı açıklamarda yansıtmıştır.



Bu görüşme diğerlerinden farklı olacak

Şimdi başbaşka bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Başbakan ve Genelkurmay'ın bu hafta yapacakları görüşme, diğerlerinden farklı olacak. Sanırım bu görüşmede somut bazı kararlar çıkabilir.

Başbakan bu belgede adı geçen kişilerin mutlaka açığa alınması ve geniş bir soruşturma isteyecek. Burada Sayın Genelkurkay Başkanı İlker Başbuğ'un vereceği bilgi ve nasıl bir tavır sergileyeceği çok önemli.

Başbuğ görevden alınacak mı?

"Başbuğ'un görevinden alınması" yönündeki görüşler için "bu konuda savcılığın yürüttüğü soruşturmanın sonuçları neticelelenmeden böyle bir şeyin olmayacağını" belirten hükümet kaynakları, "bir hukuk devletinde bu belgenin sorumluları mutlaka cezalandırılması gerekir. Hükümet olarak bunun açığa çıkması ve sorumluluların yargı önüne çıkması konusunda kararlıyız. Ama öncelikle yargının sonuçlarını beklemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu."