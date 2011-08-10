-ERDOĞAN, İFTARDA GECEKONDULARA KONUK OLDU ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iftarda Keçiören Belediyesi Sancaktepe Mahallesi'ndeki bazı gecekondulara konuk oldu. Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Sancaktepe Mahallesi'ne geldi. Kızı Sümeyye Erdoğan ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın eşlik ettiği Başbakan Erdoğan, ilk olarak Ayşe Polat'ın evini ziyaret ederek, iftarını yaptı. Başbakan Erdoğan, daha sonra aynı mahalledeki İsmail Alkan'ın evine geçti. Buradan çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla konuşmak üzere makam aracından inen Başbakan Erdoğan, hayırlı ramazanlar diledi. Zeynep ve Esra isimli ikiz bebekleri kucağına alarak fotoğraf çektiren Başbakan Erdoğan, Muazzez Akbal'ın ricası üzerine evine giderek kahve içti. Erdoğan'a Akbal'ın evinden ayrılırken bazı mahalleliler sorunlarını anlattı. Başbakan Erdoğan, öğretmen adayı olduğunu ve atanamadığını belirten genç bir kızın anlattıklarını dikkatle dinledi. Başbakan Erdoğan, daha sonra Yükseltepe Mahallesi'ne geçerek Fikret Karaaslan'ın evine konuk oldu. Erdoğan, buradan ayrılırken de kendisini bekleyen mahallelilerle bir süre sohbet ederek, ramazanlarının hayırlı olmasını diledi. Erdoğan burada 6 aylık olduğu belirtilen Eylül Zengin adlı bebeği kucağına alarak bir süre sevdi, fotoğraf çektirdi. Annesi Düriye Zengin'e kaçıncı çocuk olduğunu soran Başbakan Erdoğan, 2 yanıtını alması üzerine, ''Devam'' dedi. Başbakan Erdoğan aynı mahallede bulunan Döndü Kızılkaya'nın evini de ziyaret etti. Erdoğan, buradan çıkışında da vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan'ın ziyaretleri sırasında korumalar tarafından çocuklara oyuncaklar dağıtıldı.